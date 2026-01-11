Spari in piazza Carolina a Napoli, arrestati tre minorenni

1 minuto per la lettura

Svolta nella sparatoria di piazza Carolina a Napoli. Fermati tre minorenni e un maggiorenne dopo settimane di indagini e analisi delle telecamere

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 dicembre scorso in piazza Carolina, cuore pulsante del centro di Napoli, a pochi passi da piazza del Plebiscito, Palazzo Reale e dalla sede della Prefettura.

Gli agenti intervennero dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano udito spari tra la folla. Sul posto venne rinvenuto un bossolo di pistola: colpi veri, non sparati a salve, a conferma della gravità dell’episodio avvenuto nel cosiddetto “salotto buono” della città.

SPARI IN PIAZZA CAROLINA, GLI ARRESTI

Il lavoro degli investigatori è stato supportato dalle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato movimenti e volti dei protagonisti della sparatoria. Dopo quasi un mese, l’attività investigativa ha portato all’identificazione e al fermo di quattro persone, tre dei quali minorenni.

SCONTRO TRA BABY GANG

In manette sono finiti tre ragazzi dei Quartieri Spagnoli e un maggiorenne appartenente a un gruppo rivale.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il primo gruppo avrebbe aperto il fuoco per colpire intenzionalmente alcuni giovani di un’altra zona, con i colpi esplosi ad altezza d’uomo. All’origine dello scontro, ipotizzano gli inquirenti, ci sarebbe una faida territoriale o il controllo dello spaccio di droga, ma non sono escluse motivazioni considerate “futili”.

SPARI IN PIAZZA CAROLINA, LE FUTILI MOTIVAZIONI

La rappresaglia non si è fatta attendere: pochi giorni dopo, alcuni membri del gruppo rivale sarebbero arrivati armati nei Quartieri Spagnoli per fare fuoco contro l’abitazione di uno dei minorenni coinvolti, in un chiaro segnale di guerra aperta tra paranze.

Anche in questo caso, le telecamere di zona hanno fornito prove decisive per ricostruire la sequenza dello scontro.