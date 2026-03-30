Arresti a Napoli e Caserta: la Dda svela alleanza tra Camorra e ‘Ndrangheta

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La Dda di Napoli guidata dal magistrato Nicola Gratteri svela l’alleanza tra Casalesi della Camorra e ‘ndrangheta reggina.

NAPOLI – Non solo una collaborazione sporadica, ma un vero e proprio «ambizioso progetto criminale». È quanto emerge dall’ultima operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli guidata dal magistrato Nicola Gratteri, che all’alba di questa mattina, 30 marzo 2026, ha portato all’arresto di 23 persone, svelando un patto di ferro tra la fazione Zagaria del clan dei Casalesi e le potenti ‘ndrine della provincia di Reggio Calabria.

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CAMORRA E NDRANGHETA IL PATTO: COCAINA REGINA DEL MERCATO

Secondo quanto evidenziato in una nota della Procura di Napoli, gli esponenti della ‘ndrangheta erano diventati i «fornitori abituali» di sostanze stupefacenti per il clan casertano. Il vantaggio competitivo di questa alleanza era duplice. Prezzo competitivo: costi all’ingrosso ridotti grazie ai contatti diretti dei calabresi con i cartelli sudamericani. E ottima qualità: una purezza della droga che avrebbe permesso al clan Zagaria di imporsi non solo nel Casertano, ma di puntare alle piazze di spaccio di Caivano.

L’inchiesta non ha colpito solo le persone, ma ha disarmato l’organizzazione e ne ha prosciugato le risorse. Oltre ai 23 arresti odierni, l’attività investigativa ha portato nel tempo al sequestro una mitraglietta Skorpion, un fucile a canne mozze, 4 pistole e circa 600 cartucce. Sequestrati inoltre circa 11 chili di droga di vario tipo sottratti al mercato illegale. Altre 11 persone erano già state arrestate nel corso delle indagini, a testimonianza di una pressione costante degli inquirenti sul sodalizio. Il Ros ha inoltre eseguito il sequestro preventivo di due aziende riconducibili all’organizzazione. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 40 milioni di euro, un colpo durissimo al cuore finanziario del “progetto criminale”.