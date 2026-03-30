Camorra, blitz dei carabinieri: 23 arresti tra Caserta e Napoli

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Blitz della Dda tra Caserta e Napoli: Carabinieri e Ros eseguono 23 arresti per associazione mafiosa, estorsioni, droga e armi.

NAPOLI – Nelle prime ore di oggi, 30 marzo 2026, è scattata una imponente operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari tra le province di Caserta e Napoli. L’azione, condotta congiuntamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e dai militari del Ros di Napoli, ha avrebbe disarticolato una fitta rete criminale dedita al controllo capillare del territorio e degli affari illeciti.

ARRESTI TRA CASERTA E NAPOLI, IL BILANCIO DEL BLITZ: 19 PERSONE IN CARCERE

Il bilancio dell’operazione, scattata all’alba, è pesante: su richiesta della procura partenopea, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare per tutti i 23 indagati coinvolti nell’inchiesta. Nel dettaglio: 19 persone sono state trasferite in carcere e 4 persone sono state sottoposte ai domiciliari.

L’arco accusatorio delineato dalla DDA partenopea è vasto. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, reati che coprono l’intero spettro dell’attività criminale moderna. Non solo associazione mafiosa e concorso esterno, ma anche una serie di delitti spia del controllo economico sul territorio. Come estorsione e usura: i metodi classici per soffocare l’imprenditoria locale. Illecita concorrenza: attuata con violenze e minacce per imporre il monopolio su determinati settori commerciali. Armi e Droga: contestati la detenzione e il porto di armi e munizioni, oltre a un vasto giro di traffico e spaccio di stupefacenti.

APPREZZAMENTO PER FORZE DELL’ORDINE E MAGISTRATURA PER GLI ATTESTI TRA NAPOLI E CASERTA

«Esprimo il più sincero apprezzamento alle forze dell’ordine e alla magistratura per il brillante blitz condotto tra Caserta e Napoli che ha portato all’arresto di 23 esponenti legati al clan dei Casalesi. Un’operazione di grande rilievo che conferma l’efficacia dell’azione dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata. La sicurezza rappresenta uno dei pilastri dell’azione del governo guidato da Giorgia Meloni, così come la lotta senza tregua alle mafie. Il risultato di oggi è frutto di professionalità, coraggio e coordinamento tra le istituzioni, che meritano il massimo sostegno. Continueremo a lavorare con determinazione e intransigenza per rafforzare gli strumenti a disposizione di chi ogni giorno difende la legalità, solo garantendo sicurezza e giustizia possiamo tutelare i cittadini e sostenere lo sviluppo sano dei nostri territori». È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.

COLOSIMO, ‘BENE OPERAZIONE, RISULTATO DI GRANDE RILIEVO

«Esprimo le mie più vive congratulazioni all’Arma dei Carabinieri, al Ros e alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Per la brillante operazione condotta all’alba contro il nuovo vertice della fazione Zagaria del clan dei Casalesi». Lo afferma, su X, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo. «L’arresto di numerosi soggetti gravemente indiziati per reati di mafia e varie attività criminali rappresenta un risultato di grande rilievo nella lotta alla criminalità organizzata. E testimonia l’efficacia dell’azione congiunta di investigatori e magistratura – conclude – A tutti i rappresentanti dello Stato impegnati in questa operazione va il mio più sentito ringraziamento per il coraggio, la professionalità e la dedizione dimostrati ogni giorno nella difesa della legge».