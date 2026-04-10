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Agguato a Secondigliano, ferito un uomo

| 10 Aprile 2026 11:00 | 0 commenti

Agguato a Secondigliano, ferito un uomo

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Spari a Napoli, in corso Secondigliano, un uomo di 49 anni colpito da diversi colpi d’arma da fuoco e soccorso all’ospedale Cardarelli

Un uomo di 49 anni è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, intorno alle 23.30, in corso Secondigliano, nel quartiere periferico di Napoli.

La vittima, identificata come Salvatore Marino, raggiunta da più proiettili all’addome e subito assistita dal personale del 118, che lo trasporta in ospedale Cardarelli in condizioni definite gravi.

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La dinamica dell’agguato resta ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità preposte.

Sul posto intervengono gli agenti della Polizia di Stato, che rilevano la zona e avviano le indagini per chiarire le responsabilità e le possibili motivazioni dell’episodio, senza escludere alcuna pista.

Quartiere teso e recenti episodi di violenza


Secondigliano torna sotto i riflettori per un nuovo episodio di violenza armata, a pochi giorni da altri fatti simili che hanno già reso il quartiere centro di tensioni e controlli serrati da parte delle forze dell’ordine.

La Polizia e la magistratura partenopea coordinano gli accertamenti per ricostruire la sequenza dei fatti e individuare eventuali movimenti di soggetti legati a contesti di illegalità locale.

Condizioni della vittima e iter sanitario


Il 49enne affidato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove i medici lo sottopongono a esami urgenti e trattamenti mirati a stabilizzare le sue condizioni.

Secondo le prime informazioni circolate, Salvatore Marino presenta un quadro clinico complesso, ma le autorità sanitarie non forniscono ulteriori dettagli per tutelare la privacy e lo stato di salute della vittima.

L’episodio di ieri ravviva il dibattito sul controllo del territorio e sulla sicurezza nei quartieri periferici di Napoli, già travagliati da pregresse fasi di tensione e criminalità.

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