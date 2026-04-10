Agguato a Secondigliano, ferito un uomo

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Spari a Napoli, in corso Secondigliano, un uomo di 49 anni colpito da diversi colpi d’arma da fuoco e soccorso all’ospedale Cardarelli
Un uomo di 49 anni è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, intorno alle 23.30, in corso Secondigliano, nel quartiere periferico di Napoli.
La vittima, identificata come Salvatore Marino, raggiunta da più proiettili all’addome e subito assistita dal personale del 118, che lo trasporta in ospedale Cardarelli in condizioni definite gravi.
SECONDIGLIANO, FERITO UOMO IN AGGUATO
La dinamica dell’agguato resta ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità preposte.
Sul posto intervengono gli agenti della Polizia di Stato, che rilevano la zona e avviano le indagini per chiarire le responsabilità e le possibili motivazioni dell’episodio, senza escludere alcuna pista.
Quartiere teso e recenti episodi di violenza
Secondigliano torna sotto i riflettori per un nuovo episodio di violenza armata, a pochi giorni da altri fatti simili che hanno già reso il quartiere centro di tensioni e controlli serrati da parte delle forze dell’ordine.
La Polizia e la magistratura partenopea coordinano gli accertamenti per ricostruire la sequenza dei fatti e individuare eventuali movimenti di soggetti legati a contesti di illegalità locale.
Condizioni della vittima e iter sanitario
Il 49enne affidato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove i medici lo sottopongono a esami urgenti e trattamenti mirati a stabilizzare le sue condizioni.
Secondo le prime informazioni circolate, Salvatore Marino presenta un quadro clinico complesso, ma le autorità sanitarie non forniscono ulteriori dettagli per tutelare la privacy e lo stato di salute della vittima.
L’episodio di ieri ravviva il dibattito sul controllo del territorio e sulla sicurezza nei quartieri periferici di Napoli, già travagliati da pregresse fasi di tensione e criminalità.
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