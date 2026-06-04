Cosenza, Bartolomeo nuovo commissario di Italia del Meridione

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L’ex consigliere comunale Roberto Bartolomeo è stato nominato commissario cittadino di Cosenza di Italia del Meridione

COSENZA – Italia del Meridione rafforza la propria presenza nella città di Cosenza attraverso la nomina di Roberto Bartolomeo quale commissario cittadino. Il diretto interessato vanta un lungo percorso amministrativo e istituzionale maturato nel corso degli anni. È stato consigliere circoscrizionale, consigliere comunale e consigliere provinciale, ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità in varie commissioni consiliari, nei ruoli di presidente e vicepresidente.

«Nel corso della sua esperienza politica – si legge in una nota del partito – ha inoltre ricoperto importanti ruoli di rappresentanza, distinguendosi anche come capogruppo consiliare, funzione attraverso la quale ha maturato una significativa esperienza nel coordinamento dell’attività politica e amministrativa, nel dialogo tra le istituzioni e nella costruzione di percorsi condivisi nell’interesse della comunità. Una storia politica caratterizzata da una costante attenzione ai cittadini e alla partecipazione democratica, che oggi trova piena continuità nel progetto di Italia del Meridione».

«La nomina di Roberto Bartolomeo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del nostro movimento nella città di Cosenza – dichiara la segretaria provinciale Annalisa Alfano -. La sua esperienza amministrativa e politica, unita alla conoscenza del territorio e delle sue problematiche, costituisce un valore aggiunto per il partito e per il lavoro che intendiamo portare avanti nei prossimi mesi. Continuiamo a costruire una presenza sempre più forte e radicata, fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla vicinanza ai cittadini».

LE PAROLE DI BARTOLOMEO

Soddisfatto Roberto Bartolomeo, che ha voluto ringraziare il partito per la fiducia ricevuta. «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di mettere la mia esperienza al servizio della città e del progetto politico di Italia del Meridione. Ringrazio il presidente e leader del movimento, Orlandino Greco, per la fiducia e la stima che ha riposto nella mia persona, affidandomi un compito così importante. Un sentito ringraziamento desidero rivolgerlo anche al segretario regionale Emilio De Bartolo per la stima dimostrata nei miei confronti e per la fiducia accordatami all’interno di questo percorso politico».

Poi ancora: «Un ringraziamento e un attestato di sincera stima vanno inoltre alla segretaria provinciale Annalisa Alfano che, nonostante un’esperienza politica relativamente recente, ha saputo distinguersi per capacità, determinazione e spirito di sacrificio, contribuendo in maniera significativa a dare credibilità, organizzazione e radicamento a Italia del Meridione nella provincia di Cosenza».

Bartolomeo fa sapere che «lavoreremo insieme per rafforzare ulteriormente la presenza del partito sul territorio, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà sociali in un percorso di ascolto e partecipazione. Cosenza ha bisogno di una politica concreta, vicina alle persone e capace di interpretare i bisogni delle comunità. Questo sarà il nostro impegno quotidiano».