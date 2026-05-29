Secondigliano, sequestrati 21 cellulari nel reparto di alta sicurezza

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Blitz della Polizia penitenziaria nel carcere di Secondigliano, a Napoli: sequestrati 21 cellulari nel reparto di alta sicurezza

Operazione della Polizia penitenziaria nel reparto di alta sicurezza del carcere di Secondigliano, a Napoli, dove gli agenti hanno sequestrato 21 cellulari durante una perquisizione nel reparto Ionio. Il blitz rientra nei controlli quotidiani contro l’introduzione di oggetti non consentiti negli istituti penitenziari.

CELLULARI SEQUESTRATI IN CARCERE A SECONDIGLIANO

Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno svolto una perquisizione nel reparto Ionio, dove si trovano detenuti del circuito di Alta Sicurezza. Nel corso del controllo hanno rinvenuto e sequestrato 21 telefoni cellulari.

L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e vigilanza che il personale del Corpo porta avanti ogni giorno per garantire la sicurezza interna delle carceri e contrastare l’uso illecito di dispositivi elettronici all’interno dei reparti detentivi.

LA REAZIONE DEL SAPPE



Il vice segretario regionale del Sappe per la Campania, Raffaele Munno, ha definito il ritrovamento «l’ennesima dimostrazione della professionalità, della competenza e dello straordinario senso del dovere» degli agenti.

Munno ha sottolineato che, nonostante le carenze di organico e le difficoltà operative, il personale continua a garantire legalità, ordine e sicurezza. Ha inoltre ricordato che la presenza di telefoni cellulari nei reparti di Alta Sicurezza rappresenta un rischio serio per l’istituto e per l’ordine pubblico.

Anche il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Donato Capece, è intervenuto sull’episodio. Capece ha espresso apprezzamento per l’operazione e ha ribadito la necessità di dotare le carceri di strumenti più efficaci di contrasto, come schermatori di frequenza e sistemi avanzati di controllo.

Sono in corso gli accertamenti per individuare eventuali responsabilità e ricostruire le modalità con cui i cellulari sono entrati nel reparto detentivo.