Santobono, aggredita infermiera

Episodio di violenza in ospedale a Napoli dove ieri sera, intorno alle 22,30, i carabinieri della Stazione Vomero sono intervenuti presso l’ospedale Santobono per un’aggressione subita da un’infermiera. Secondo le prime ricostruzioni, una 35enne avrebbe colpito con un calcio l’infermiera per il prolungarsi dei tempi di attesa al triage. Due i giorni di prognosi per la vittima, la 35enne sarà denunciata. La madre della bimba è stata denunciata dall’Associazione Nessun Tocchi Ippocrate e per l’infermiera vittima dell’aggressione è stata prevista una prognosi di due giorni. Impegnata nella lotta contro le aggressioni al personale sanitario, l’associazione commenta così la vicenda: «La bambina era apparentemente in buone condizioni cliniche, quando l’infermiera triagista, con molta calma, invitava la madre a completare prima tutte le procedure di Triage. Ma questa si è scagliata contro la stessa, aggredendola fisicamente con dei calci». L’intervento del personale di vigilanza ha evitato che l’infermiera subisse ulteriori traumi, non riuscendo tuttavia a risparmiarle un trauma contusivo alla gamba sinistra. La stessa infermiera ha voluto recarsi in caserma per sporgere una querela di parte.