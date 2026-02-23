Nasce la Fondazione “Domenico Caliendo”: La missione di mamma Patrizia

2 minuti per la lettura

Costituita la Fondazione “Domenico Caliendo”, in nome del bimbo trapiantato con un cuore danneggiato: mamma Patrizia trasforma il dolore in missione.

NAPOLI – Trasformare un dolore indicibile in uno scudo per altri bambini. È questo l’obiettivo di Patrizia Mercolino, la madre di Domenico, il bambino di due anni e 4 mesi morto sabato scorso all’ospedale Monaldi dopo mesi di agonia dopo che gli era stato trapiantato un cuore danneggiato. Questa mattina, 23 febbraio 2026. accompagnata dal legale di famiglia Francesco Petruzzi, la donna si è recata dal notaio per l’atto formale che dà vita alla Fondazione “Domenico Caliendo”.

La scelta del nome non è casuale: Domenico è diventato il simbolo di una battaglia che ha commosso l’Italia intera. «Ho sempre detto che non bisogna dimenticare Domenico e la sua storia, e soprattutto che non accada mai più a nessun bambino», ha spiegato Patrizia Mercolino con voce ferma. «La forza per andare avanti arriva proprio da mio figlio. Il mio dolore lo porto dentro, ma questo è lo scopo della mia vita ora».

FONDAZIONE DOMENICO CALIENDO: TRASPARENZA CONTRO LE SPECULAZIONI

La nascita della fondazione risponde anche a un’esigenza di tutela legale e morale. L’avvocato Petruzzi ha denunciato episodi definiti «folli» avvenuti nelle ultime ore sui social. Come tentativi di truffa legati a raccolte fondi non autorizzate o la vendita di magliette e accessori dedicati al piccolo Domenico senza alcun consenso. «Con questo strumento vogliamo la massima trasparenza», ha sottolineato il legale. «Chiunque voglia donare potrà farlo solo attraverso il canale istituzionale pubblico della fondazione, che avrà come missione principale quella di tutelare le vittime di colpa medica e di cattive pratiche».

IL PROSSIMO PASSO: IL COMITATO E IL FONDO DI DOTAZIONE

Al momento, la struttura è costituita come comitato promotore. Per legge, la fondazione potrà essere pienamente operativa una volta raggiunto il limite minimo di 30.000 euro previsto dalla normativa italiana. Sarà quel fondo a finanziare la battaglia per la verità e il supporto legale e medico a chi si troverà ad affrontare tragedie simili. Mentre la magistratura continua a fare luce sulla catena di errori che ha portato alla morte di Domenico, la sua famiglia ha scelto di rispondere all’ingiustizia con la solidarietà, affinché quel “cuore danneggiato” non sia stato invano.