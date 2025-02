2 minuti per la lettura

Pompei in festa per la canonizzazione a Santo di Bartolo Longo, annunciata da Papa Francesco dall’ospedale Gemelli. Arcivescovo Caputo esprime gratitudine. La comunità prega per il Santo Padre.

POMPEI (NAPOLI) – «Ogni parola sembra incapace di spiegare tutta la nostra commozione e la gratitudine per il Papa che, pur in un momento di sofferenza e dalla “cattedra” speciale dell’Ospedale Gemelli, ha voluto concedere a tutti i devoti della Madonna di Pompei, ovunque nel mondo, questa grande gioia». Con queste parole, l’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, ha espresso la profonda emozione per l’annuncio della canonizzazione del Beato Bartolo Longo.

A POMPEI UN’ATTESA LUNGA E SENTITA PER BARTOLO LONGO SANTO

Bartolo Longo, beatificato nel 1980, è stato da sempre oggetto di grande devozione, con una moltitudine di fedeli che hanno espresso il desiderio di vederlo proclamato Santo. «In tanti hanno pregato intensamente secondo questa intenzione, in tanti si sono rivolti al Beato chiedendo la sua intercessione nei frangenti più difficili della loro vita», ha ricordato Monsignor Caputo. «Il Santo Padre ha dato ascolto al popolo di Dio, che oggi fa festa».

La canonizzazione di Bartolo Longo è vista come un dono per l’intera umanità, un esempio di santità da seguire. «La gioia è per noi che abbiamo un nuovo Santo, una figura alla quale guardare e da imitare per raggiungere, un giorno, anche noi, il Paradiso», ha sottolineato l’Arcivescovo. «Facciamo festa perché anche la canonizzazione del Beato Bartolo Longo è, ancora una volta, una dichiarazione d’amore che Dio fa all’umanità».

LA PREGHIERA PER IL PAPA

La comunità di Pompei, particolarmente legata a Papa Francesco e ha espresso la propria vicinanza e preghiera in questo momento di sofferenza. «A Pompei amiamo il Papa in modo speciale e profondo e preghiamo per lui, certi che la Madonna del Rosario e Bartolo Longo, dal Cielo, ascoltino la nostra invocazione e il Santo Padre torni alla quotidianità del ministero petrino», ha concluso Monsignor Caputo.