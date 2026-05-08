Napoli, il Papa mostra e bacia l’ampolla con il sangue di San Gennaro

1 minuto per la lettura

Papa Leone XIV bacia l’ampolla di San Gennaro nel Duomo di Napoli: sangue sciolto e cori tra la folla festante.

NAPOLI – Una Cattedrale gremita in ogni ordine di posto ha fatto da cornice a un momento di altissima spiritualità e commozione durante la visita di Papa Leone XIV nel capoluogo campano. Il Duomo di Napoli è diventato il cuore pulsante della devozione cittadina quando il Pontefice ha celebrato l’incontro con il clero e i fedeli. Il momento culminante della cerimonia nella Cattedrale di Napoli è avvenuto quando il papa ha ricevuto l’ampolla contenente il sangue di San Gennaro, prelevata dalla Real Cappella del Tesoro. La reliquia, il cui sangue si era già sciolto in precedenza, è stata portata sull’altare maggiore tra gli scroscianti applausi della folla. Papa Leone XIV ha compiuto il gesto simbolico di baciare l’ampolla, mostrandola poi solennemente a tutti i presenti. In quel preciso istante, l’entusiasmo dei fedeli è sfociato in un coro ritmato che ha riempito le navate della Cattedrale: “Papa Leone, Papa Leone”.