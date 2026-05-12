La Corte dei Conti della Campania cita dirigenti e revisori Ctp, danno erariale di oltre 20 milioni

5 minuti per la lettura

Danno erariale di oltre 20 milioni; la Corte dei Conti della Campania cita in giudizio dirigenti e revisori della Ctp, tra questi De Magistris: “Paradossale che debba ancora difendermi.

NAPOLI – Dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, due citazioni in giudizio nell’ambito della vicenda relativa alla Ctp, storica azienda di trasporto pubblico su gomma dell’area metropolitana di Napoli, posta in liquidazione e le cui attività sono assorbite dal 2022 principalmente da AIR Campania ed Eav. Secondo quanto emerso nel corso di un incontro con la stampa convocato dal procuratore regionale Giacinto Dammicco, il danno erariale complessivo contestato supera i 20 milioni di euro per il periodo compreso tra il 2003 e il 2022. Una delle due udienze è fissata per il prossimo 10 novembre. Nel primo giudizio risultano citate cinque persone, tra dirigenti e l’ex sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris; nel secondo sei revisori dei conti, uno dei quali deceduto.

IL SOCCORSO FINANZIARIO

Al centro delle contestazioni il “soccorso finanziario” e le ripetute ricapitalizzazioni effettuate negli anni in favore della società partecipata, nonostante l’aggravarsi della crisi economico-finanziaria. “La fuoriuscita di denaro pubblico non ha prodotto alcun vantaggio”, ha spiegato Dammicco, sottolineando come negli anni siano stati erogati “milioni e milioni” senza un piano industriale in grado di garantire il ritorno in bonis della società, che per un paio d’anno non ha neppure avuto la possibilità di approvare bilanci. Secondo la Procura, dal 2015-2016“non era più ragionevolmente concepibile” proseguire con ulteriori esborsi pubblici.

“Non c’era – ha aggiunto Dammicco – nessuna possibilità di recuperare i soldi che venivano continuamente erogati dalla Città Metropolitana”. La crisi più grave della Ctp, ha ricordato il procuratore, è iniziata nel 2012. La Procura contabile contesta in particolare circa 11 milioni di euro riferiti al 2019, mentre per gli anni precedenti vengono chiamati in causa anche i revisori per non avere segnalato adeguatamente le criticità, consentendo così il decorso della prescrizione su parte dei danni. “Il fallimento del 2022 era l’unica soluzione possibile perché non c’era più alcuna altra via”, ha sottolineato Dammicco.

UNA VICENDA COMPLESSA

“Una vicenda molto complessa, con montagne di carte lette, perché l’azione deve essere esercitata nel complesso dei diritti di tutti. Prima di poter dire qualsiasi cosa in un senso o nell’altro occorre approfondire correttamente tutti gli argomenti”, ha spiegato Ferruccio Capalbo, Vice Procuratore generale della Corte dei Conti della Campania, intervenendo a margine della conferenza stampa in procura sulla vicenda Ctp, la società di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Napoli finita in liquidazione nel 2022. Secondo Capalbo, il nodo centrale dell’inchiesta riguarda le reiterate ricapitalizzazioni della società protrattesi “per oltre vent’anni”, anche “quando ormai non c’era più nessuna speranza di risolvere la situazione”.

“Si trattava semplicemente di continuare a versare denaro per una società che non erogava il servizio in maniera corretta e che non si riprendeva. Tanto è vero che poi è fallita”, ha aggiunto. Il Vice Procuratore generale ha sottolineato come, al momento delle ricapitalizzazioni contestate, la società garantisse un servizio inferiore di oltre il 50% rispetto ai chilometri previsti e finanziati dalla Città Metropolitana. Contestato inoltre il mancato rinnovo del parco autobus nonostante ulteriori contributi pubblici destinati a tale finalità.

LA TUTELA DELLA COLLETTIVITA’ E DEL SERVIZIO PUBBLICO

“Gli interessi dei lavoratori sono sacrosanti e vanno tutelati, ma ci sono anche gli interessi della collettività, dell’erario e del servizio pubblico”, ha aggiunto Capalbo riferendosi alle motivazioni che avallavano le richieste continue di denaro e facevano leva sui posti di lavoro e sulla conseguente tutela della società anche quando non c’era più niente da fare, evidenziando la necessità di “trovare una soluzione che possa equilibrare tutti gli interessi“, compresi quelli della tutela della collettività e del denaro pubblico, senza che uno prevalga sugli altri. Sul tema del danno erariale, Capalbo ha ricordato che amministratori e dirigenti pubblici“ rispondono solo quando c’è una colpa gravissima” e che il denaro pubblico “deve essere gestito con il doppio dell’attenzione”, secondo criteri di ordinaria prudenza e buona amministrazione. Alla conferenza erano presenti anche i vice procuratori generali Raffaella Miranda e Davide Vitale.

CORTE DEI CONTI, DE MAGISTRIS “CERTO CORRETTEZZA ASSOLUTA MIO OPERATO”

“Sono certo della correttezza assoluta formale e sostanziale del mio operato. Ho agito, come sempre, per il bene comune e per salvare un servizio pubblico di rilevanza costituzionale, un’azienda pubblica e la vita di centinaia di famiglie”. Così l’ex sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, commenta quanto è emerso dalla conferenza stampa della Procura regionale della Corte dei conti della Campania sulla ricapitalizzazione di Ctp. “Da sindaco di Napoli, con la Costituzione nel cuore e nella testa, abbiamo salvato il Comune e tutte le aziende pubbliche che erano sull’orlo del fallimento – aggiunge -. Lo abbiamo fatto senza soldi e con tanta tenacia, onestà e coraggio. Difendendoci dai poteri forti che scommettevano sul fallimento.

In città metropolitana anche abbiamo fatto lo stesso lavoro, senza percepire da sindaco metropolitano un euro di stipendio. Non siamo riusciti a completare il lavoro per CTP perché è terminato il mio mandato ed altri dopo di noi hanno deciso di non proseguire il salvataggio dell’azienda. E caso strano si deve difendere chi salva la Costituzione e un servizio pubblico e non chi decide di privatizzare. Ho agito per CTP con i pareri favorevoli del segretario generale, del direttore generale, del ragioniere generale e di tutti i dirigenti e funzionari. Che altro avrei potuto fare? Davvero incredibile. Non mi aspettavo medaglie e applausi dal potere, ma doversi difendere è davvero ancora una volta troppo. Avrei sbagliato se non avessi agito, quella sarebbe stata una colpa.

“PARADOSSALE CHE DEBBA ANCORA DIFENDERMI”

È paradossale che nella mia vita istituzionale mi debba ancora difendere, siamo ad oltre centro procedimenti, perché prima da magistrato e poi da sindaco, stando fuori dal sistema, sono stato troppo onesto e troppo ubbidiente alla Costituzione e ho sempre perseguito interesse pubblico e bene comune pagando prezzi altissimi da ogni punto di vista. Ma non mollerò mai, anzi più le ingiustizie non si fermano e più lotterò fino a quando verità e giustizia non trionferanno a tutti i livelli.

Ancora una volta nutro fiducia che da magistrati autonomi e indipendenti sarà accertata la totale correttezza del nostro operato. In una città in cui dilagano sempre di più negli ultimi tempi violenza e corruzione anche ad alti livelli, si deve ancora una volta difendere chi ha combattuto e combatte da sempre un sistema criminale che è penetrato sino al cuore dello stato e che attua la costituzione con coraggio senza rimanere pavido, indifferente o complice”, sottolinea De Magistris.