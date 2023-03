Somma Vesuviana, morto imprenditore travolto da mezzo in manovra

1 minuto per la lettura

Tragedia a Somma Vesuviana nel Napoletano dove un imprenditore edile di 58 anni è morto travolto da un mezzo in manovra

SOMMA VESUVIANA (NAPOLI) – Ennesima tragedia sul lavoro in Italia, questa volta avvenuta in provincia di Napoli. L’Incidente mortale sul lavoro è avvenuto ieri, 10 marzo 2023, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli dove è morto un imprenditore.

Un 58enne, Vincenzo Infante, titolare di una ditta edile, è stato investito da un mezzo pesante della ditta Vesuviana Trasporti. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo si trovava in manovra a via Starza della Regina.

Il 58enne è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove, purtroppo, è deceduto in conseguenza dei traumi e delle lesioni riportate nell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana, che hanno avviato le indagini insieme ai militari della sezione rilievi di Castello di Cisterna. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Asl.