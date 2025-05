Omicidio Napoli: donna 34 enne morta e un’altra ferita gravemente

1 minuto per la lettura

A Napoli, una donna gravemente ferita e un’altra trovata morta, uccisa a colpi d’arma da fuoco, i ipotesi dell’omicidio e tentato suicidio.

NAPOLI- Napoli sotto shock per un duplice evento che ha tinto di sangue le strade della città nella notte tra il 21 e il 22 maggio 2025. I Carabinieri stanno indagando su una prima ipotesi: quella di omicidio-tentato suicidio. Due donne, trovate a poca distanza l’una dall’altra, sono al centro di un mistero che gli investigatori stanno cercando di svelare.

La prima vittima è Daniela Strazzullo, 31 anni, ritrovata in gravissime condizioni all’interno di un’auto in via Don Luigi Sturzo. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare nel quartiere Ponticelli, dove ora lotta tra la vita e la morte in condizioni critiche. Poco distante, in via Pinocchio, è stato fatto un ritrovato il corpo senza vita di Ilaria Capezzuto, 34 anni, raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Il cadavere giaceva a terra, a pochi passi dal luogo dove è stata trovata la Strazzullo.

I Carabinieri di Napoli, che hanno avviato le indagini subito dopo il ritrovamento della donna morta e della 31enne ferita, non escludono che i due eventi siano collegati e che l’ipotesi più accreditata al momento sia quella dell’ omicidio e tentato suicidio. Le prossime ore saranno cruciali per delineare con chiarezza la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.