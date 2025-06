Napoli: bomba a Secondigliano, esploso un panificio

1 minuto per la lettura

Una bomba nel cuore della notte ha causato un’esplosione in un panificio di Secondigliano. Intensificati i controlli nella zona

Nella notte una bomba, più precisamente un ordigno rudimentale, è esploso in un panificio a Napoli, nella zona di Corso Secondigliano nell’omonimo quartiere. Sulla base di quanto avvenuto e, accertata l’esplosione causata da terzi, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l’aria interessata.

“L’argomento costituirà oggetto del prossimo Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per la giornata di domani (23 giugno 2025; ndr) in Prefettura”, si spiega in una nota. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine in seguito all’esplosione non ci sono state conseguenze, si aggiunge.