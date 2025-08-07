Tenta di uccidere la moglie e inscena una rapina, arrestato nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Tenta di uccidere la moglie e inscena una rapina: arrestato un 70enne a Somma Vesuviana. La vittima, una donna di 60 anni, è in fin di vita. L’uomo ha confessato dopo ore di interrogatorio. L’arma del delitto, una mazzuola da carpentiere, è stata ritrovata in un deposito attrezzi.

SOMMA VESUVIANA (Napoli) – Ha colpito la moglie alla testa con una mazzuola da carpentiere, riducendola in fin di vita. Poi, a sangue freddo, ha chiamato i carabinieri raccontando una versione artefatta: la donna sarebbe stata aggredita da ignoti durante un tentativo di rapina. Ma il racconto non ha retto a lungo. L’uomo, 70 anni, residente nel comune vesuviano, è crollato sotto il peso delle contraddizioni e, dopo un lungo interrogatorio nella caserma dei carabinieri, ha confessato l’atroce verità: è stato lui a colpire la moglie al culmine di una lite per futili motivi. Ora si trova in carcere, accusato di tentato omicidio.

La donna, 60 anni, è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime, con prognosi riservata. La sua vita è appesa a un filo. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Nola, hanno permesso di recuperare anche l’arma usata per l’aggressione: era stata nascosta in un deposito attrezzi, nel tentativo maldestro di cancellare le tracce del crimine.