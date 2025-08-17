Omicidio a Ischia, uomo uccide il compagno dell’ex moglie, ferisce lei e la suocera

1 minuto per la lettura

Omicidio a Forio d’Ischia, Antonio Luongo ha ucciso il compagno dell’ex moglie e ferito due donne prima di togliersi la vita.

ISCHIA (NAPOLI) – Una tragedia efferata ha scosso la comunità di Forio d’Ischia. Antonio Luongo, un uomo di 69 anni, ha seminato terrore e morte prima di togliersi la vita. Nel pomeriggio di ieri, Luongo ha ucciso l’attuale compagno della sua ex moglie e ferito gravemente lei e la madre di lei, in un gesto estremo che ha concluso un dramma personale. La ricostruzione degli eventi, fornita dall’Ansa e riportata da Repubblica, rivela che Luongo, un operatore ecologico, era arrivato a Ischia con un’auto a noleggio e si era appostato già dalla mattina nei pressi delle due abitazioni delle donne. Quando la sua ex moglie, una 43enne interprete, e la madre, casalinga, lo hanno notato, l’uomo si è allontanato. Le due donne, spaventate da quello che hanno percepito come un atto intimidatorio, si sono recate dai Carabinieri per sporgere denuncia. Nonostante questo recente episodio, non risultano denunce precedenti per maltrattamenti o vessazioni a carico di Luongo.

OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO A ISCHIA

Poche ore dopo, la situazione è precipitata. Luongo ha dato il via al suo piano omicida. Ha ucciso il nuovo compagno dell’ex moglie e ha sparato sei colpi contro la donna, ferendola gravemente. Anch’essa è ora in prognosi riservata, ricoverata in gravi condizioni. La pistola utilizzata per la sparatoria, secondo i rilievi dei militari, è risultata essere detenuta illegalmente e con la matricola abrasa, un dettaglio che aggiunge un ulteriore tassello alla premeditazione del gesto.