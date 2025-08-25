X
<
>

Carabiniere trascinato da autobus a Forio d'Ischia

| 25 Agosto 2025 10:43 | 0 commenti

Il luogo dell'incidente

Il luogo dell'incidente

foro d'ischia, autobus, carabiniere
Share
1 minuto per la lettura

UN SINGOLARE incidente stradale si è verificato ieri sera a Forio, uno dei sei comuni dell’isola d’Ischia, dove un carabiniere impegnato in controlli stradali nel centro del comune isolano è stato “agganciato” da un autobus dell’EAV e trascinato per qualche metro.

Il grosso automezzo da trasporto pubblico (l’autobus era anche carico di passeggeri), era diretto ad Ischia Porto e nell’affrontare una curva per immettersi sul lungomare l’autista ha sterzato sino ad agganciare il carabiniere, che è rimasto incastrato tra la fiancata del veicolo ed il muro di cinta della strada. La scena ha provocato grande spavento e l’immediato intervento dei colleghi del carabiniere e poco dopo anche di una ambulanza che ha trasportato il militare all’ospedale Rizzoli dove i sanitari hanno accertato che non ci sono state conseguenze fisiche di rilievo ma soltanto una forte contusione e tanta paura.

L’incidente ha comunque provocato rallentamenti e lunghe code in una delle zone dell’isola d’Ischia più frequentate anche nelle ore seral

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Voragine sulla strada, sprofonda un autobus a Vibo Valentia
-------------------------
Voragine nell’asfalto a Vibo Valentia, un autobus resta bloccato
-------------------------
Virginia Raggi in visita presso la stabilimento di Industria Italiana Autobus a Flumeri
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA