Carabiniere trascinato da autobus a Forio d'Ischia

UN SINGOLARE incidente stradale si è verificato ieri sera a Forio, uno dei sei comuni dell’isola d’Ischia, dove un carabiniere impegnato in controlli stradali nel centro del comune isolano è stato “agganciato” da un autobus dell’EAV e trascinato per qualche metro.

Il grosso automezzo da trasporto pubblico (l’autobus era anche carico di passeggeri), era diretto ad Ischia Porto e nell’affrontare una curva per immettersi sul lungomare l’autista ha sterzato sino ad agganciare il carabiniere, che è rimasto incastrato tra la fiancata del veicolo ed il muro di cinta della strada. La scena ha provocato grande spavento e l’immediato intervento dei colleghi del carabiniere e poco dopo anche di una ambulanza che ha trasportato il militare all’ospedale Rizzoli dove i sanitari hanno accertato che non ci sono state conseguenze fisiche di rilievo ma soltanto una forte contusione e tanta paura.

L’incidente ha comunque provocato rallentamenti e lunghe code in una delle zone dell’isola d’Ischia più frequentate anche nelle ore seral