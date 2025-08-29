1 minuto per la lettura

Morte sullo yacht a Olbia, la difesa: «Monossido sotto la soglia nociva. L’autopsia esclude correlazioni».

OLBIA – Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli (Napoli) deceduto lo scorso 8 agosto a bordo di uno yacht di 17 metri ormeggiato a Portisco, nel comune di Olbia. Durante il sopralluogo effettuato il 27 agosto dagli esperti nominati dalla Procura di Tempio Pausania e dai consulenti delle parti, sono emerse tracce di monossido di carbonio all’interno della cabina in cui il giovane è stato ritrovato privo di vita. Le esalazioni, secondo le prime analisi, sarebbero riconducibili a una delle batterie di alimentazione installate a prua, in prossimità del locale interessato.

Morte sullo yacht a Olbia, la difesa della proprietà dell’imbarcazione

La difesa della proprietà dell’imbarcazione ridimensiona il quadro: «Le batterie non hanno mostrato alcuna criticità – spiega all’Ansa l’avvocato Giampaolo Murrighile, legale della società proprietaria – e la concentrazione di monossido rinvenuta è inferiore a ogni soglia di nocività. Inoltre, il nostro consulente ribadisce che l’autopsia esclude un nesso diretto tra il decesso del ragazzo e l’inalazione del gas».

Il sopralluogo

Il sopralluogo si è svolto con motori accesi e impianto di condizionamento in funzione, alla presenza dei periti della Procura, dei consulenti nominati dalla famiglia Marchionni e di quelli della proprietà. L’obiettivo era verificare eventuali dispersioni di gas nocivi nelle aree interne dello yacht.

Il fascicolo aperto dalla Procura di Tempio Pausania, affidato al procuratore Gregorio Capasso e alla sostituta Milena Aucone, resta al momento a carico di ignoti. Non si escludono però nuovi sviluppi nelle prossime settimane, alla luce delle risultanze tecniche ancora da valutare nel dettaglio.