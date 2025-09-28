Napoli, spari a Montecalvario e raid al Parco Verde di Caivano

1 minuto per la lettura

Allarme spari a Napoli tra sabato e domenica: un bossolo a Montecalvario e una “stesa” di moto con 8 bossoli rinvenuti nel Parco Verde di Caivano.

NAPOLI – Una notte e una mattinata di tensione nel Napoletano, segnate da due distinti episodi di esplosione di colpi d’arma da fuoco, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a Montecalvario e a Caivano. L’episodio più recente si è verificato questa mattina, domenica 28 settembre 2025, poco prima delle 5:30, nel cuore del quartiere di Montecalvario, a Napoli. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario sono intervenuti in Vico Lungo San Matteo a seguito di una segnalazione di spari. Sul selciato, i poliziotti hanno rinvenuto un bossolo esploso calibro 9. Fortunatamente, al momento non risultano danni né a persone né a cose. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica e il contesto dell’episodio.

SPARI notturnI nel Parco Verde di Caivano IN PROVINCIA DI NAPOLI

La sera precedente, sabato 27 settembre 2025, una raffica di colpi d’arma da fuoco è stata esplosa nel Parco Verde di Caivano. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia locale, una decina di persone a bordo di sei o sette tra scooter e moto ha percorso ad alta velocità diverse strade del rione, aprendo il fuoco. I militari hanno rinvenuto 8 bossoli all’altezza di Viale Margherita, nei pressi del blocco B e dell’incrocio con Via dei Tulipani. Non molto distante dalla parrocchia di don Maurizio Patriciello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Caivano e il nucleo investigativo di Castello di Cisterna. I militai hanno effettuato il sopralluogo e recuperare eventuali altri reperti utili a ricostruire l’esatto tragitto della sparatoria, che sembrerebbe riconducibile a una dinamica di “stesa”.