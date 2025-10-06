Pomigliano d’Arco, esplosione in officina: morto uno degli operai feriti

1 minuto per la lettura

È morto a Napoli Vasile Bujac, operaio 31enne ferito dall’esplosione nell’officina a Pomigliano, cui bilancio adesso vittima e due feriti.

NAPOLI – Non ce l’ha fatta Vasile Bujac, l’operaio moldavo di 31 anni rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta sabato scorso, 4 ottobre 2025, in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco (Napoli). L’uomo è deceduto durante la notte tra il 5 e il 6 ottobre 2025, nell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato in condizioni critiche sin dal momento dell’incidente. Vasile Bujac era sposato e papà di una bambina in tenera età. L’esplosione si era verificata in un’officina in via San Giusto durante la demolizione di un veicolo. A innescare lo scoppio, con ogni probabilità, sarebbe stata la bombola di GPL dell’auto.

IL BILANCIO DELL’ESPLOSIONE NELL’OFFICINA A POMIGLIANO: UN MORTO E DUE FERITI

La tragedia porta il bilancio dell’incidente a una vittima e due feriti. Oltre al 31enne, l’esplosione aveva coinvolto altri due operai: Un secondo operaio era stato ricoverato in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. Un terzo operaio aveva riportato lesioni meno gravi ed era stato trasportato all’Ospedale del Mare per accertamenti.

INDAGINI E AUTOPSIA

Sulla salma di Vasile Bujac sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause esatte del decesso. Sull’episodio indagano i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna. Le indagini mirano a ricostruire le dinamiche esatte dell’esplosione e ad accertare eventuali responsabilità per l’incidente sul lavoro.