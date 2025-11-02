Sparatoria a Boscoreale, ucciso un 18enne

1 minuto per la lettura

Sparatoria a Boscoreale (NA). Il ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia. Spari nella notte da uno scooter. La giovane vittima, incensurata, si chiamava Pasquale Nappo.

Era residente a Scafati (Salerno) il 18enne Pasquale Nappo, morto la scorsa notte, sabato primo novembre, dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in piazza Pace a Boscoreale (Napoli).

SPARATORIA DI UN COMMANDO A BOSCOREALE, UN MORTO

Il commando ha aperto il fuoco, sparando almeno tre colpi di pistola contro il gruppo di amici di Nappo. Il giovane, incensurato ma ritenuto vicino agli ambienti dello spaccio di stupefacenti della zona, colpito da un solo proiettile con foro d’entrata dall’ascella, che gli ha causato gravi ferite e la morte, avvenuta subito dopo il ricovero presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

LA VITTIMA LAVORAVA COME OPERAIO

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già ascoltato alcuni testimoni e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nappo accompagnato in ospedale da due amici.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il 18enne – incensurato e che lavorava come operaio – sarebbe stato ferito a Boscoreale.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Verso le 2.30 della scorsa notte, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d’uomo che lo ha colpito nella zona dell’ ascella. Soccorso, è morto appena arrivato nell’ ospedale di Castellammare di Stabia dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per avviare le indagini.