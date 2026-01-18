Napoli, sparatoria nella notte: feriti due giovani, uno è grave

1 minuto per la lettura

Sparatoria nella notte a Napoli, nel Rione Sanità: due ragazzi molto giovani feriti, uno è in grave condizione

Napoli – Sparatoria nella notte al Rione Sanità a Napoli: feriti due giovanissimi, uno è grave. È accaduto intorno alle 2 di notte in vico Lammatari. I due – 18 e 19 anni – sono stati feriti rispettivamente ad un braccio e al petto. Il 19enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini. Sul caso indaga la Polizia di Stato, con gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili.

Da una prima ricostruzione pare che i colpi siano stati esplosi da persone a bordo di uno scooter. Non si conoscono al momento i motivi dell’accaduto. Dalle prime ipotesi, si pensa possa trattarsi di una guerra tra bande del rione Sanità per l’egemonia del territorio

Il 19enne, che si trova ora in rianimazione, è stato colpito al torace. Ferito al braccio invece il 18enne, dimesso poco dopo aver ricevuto le cure necessarie.