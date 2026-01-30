Forio, sequestrata area destinata a discarica abusiva di rifiuti edili

1 minuto per la lettura

Sequestrata a Forio dalla Guardia di Finanza una discarica abusiva di rifiuti edili, denunciando il titolare per reati ambientali.

ISOLA D’ISCHIA (NAPOLI) – Continua l’offensiva della Guardia di Finanza contro i reati ambientali sull’Isola Verde. I militari della locale Tenenza hanno individuato e sequestrato, nel comune di Forio, un’area di 300 metri quadrati adibita a discarica abusiva, dove erano stati accumulati circa 860 metri cubi di scarti edili. L’operazione è scattata quando le Fiamme Gialle hanno sorpreso due automezzi appartenenti a un’impresa edile locale. Questi sembrerebbero essere intenti a scaricare materiali da demolizione direttamente sul terreno vegetale.

Gli accertamenti hanno confermato che il sito veniva utilizzato per lo stoccaggio illecito di rifiuti speciali non pericolosi. Questo con il rischio concreto di contaminazione del sottosuolo. Oltre al sequestro dell’area e dei veicoli, i finanzieri hanno scoperto che uno dei conducenti lavorava senza regolare contratto, aggravando la posizione della ditta coinvolta.

FORIO SEQUESTRATA DISCARICA ABUSIVA, DENUNCIATO IL TITOLARE: VIOLATO IL VINCOLO PAESAGGISTICO

Il legale rappresentante dell’impresa, sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti e dei formulari di trasporto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Le accuse a suo carico includono: Illecita gestione di rifiuti e violazione del vincolo paesaggistico, data l’elevata valenza ambientale del territorio ischitano. L’intervento sottolinea l’importanza della vigilanza costante per preservare il fragile ecosistema dell’isola dalle attività imprenditoriali irregolari che eludono le norme sullo smaltimento.