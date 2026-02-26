Acerra dipendente comunale colpito con una testata per cartella esattoriale

1 minuto per la lettura

Un sessantaduenne ha colpito con una testata un dipendente comunale dell’Ufficio Tributi di Acerra dopo una lite per una cartella esattoriale.

ACERRA – Pomeriggio di violenza e tensione quello vissuto ieri, 25 febbraio 2026, negli uffici comunali di via Marconi ad Acerra di Napoli. I Carabinieri della stazione di Acerra sono dovuti intervenire d’urgenza presso l’Ufficio Tributi, teatro di un’aggressione ai danni di un dipendente pubblico impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai militari, a scatenare la violenza sarebbe stata una discussione degenerata tra un impiegato e un cittadino di 62 anni. L’oggetto del contendere riguardava le modalità di trasmissione di una cartella esattoriale.

Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: nel culmine della lite, il 62enne avrebbe colpito il dipendente con testata in pieno volto, sotto gli occhi sbigottiti dei presenti e degli altri colleghi.

DIPENDENTE COMUNALE DI ACERRA COLPITO: INDAGINI IN CORSO

Il dipendente colpito è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Dopo i controlli clinici, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni per le lesioni riportate. I Carabinieri hanno identificato l’uomo e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Al momento sono in corso accertamenti per definire le responsabilità penali del 62enne. L’uomo rischia una denuncia per lesioni e violenza a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.