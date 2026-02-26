Arzano, coltelli in aula durante la lezione: denunciati due 15enni

1 minuto per la lettura

Ad Arzano coltelli in aula, due quindicenni sono stati denunciati dai carabinieri dopo che uno ha poggiato un coltello sul banco durante la lezione.

ARZANO (NAPOLI) – Poteva essere una normale mattinata di studio all’istituto Don Geremia Piscopo, ma la spiegazione di matematica è stata bruscamente interrotta dal rumore metallico di un’arma bianca che batteva sul legno di un banco. Protagonisti della vicenda due studenti di appena 15 anni, denunciati dai Carabinieri per porto di armi o oggetti atti a offendere. L’episodio più eclatante è avvenuto sotto gli occhi increduli di un docente. Mentre l’insegnante illustrava la lezione, un quindicenne ha estratto dalla tasca un coltello a scatto a doppia lama, adagiandolo con disinvoltura sul proprio banchetto. Il “clic” dell’arma e l’impatto del ferro sul banco hanno gelato l’aula, costringendo il professore a interrompere immediatamente l’attività didattica. Allertato tempestivamente dal dirigente scolastico, il personale dei Carabinieri della locale stazione è intervenuto nell’istituto per i controlli di rito.

L’ispezione dei militari non si è fermata al primo episodio. Durante le verifiche estese agli altri studenti, è emersa una seconda irregolarità: nello zaino di un altro quindicenne è stato rinvenuto un coltello da cucina. Entrambe le armi sono state poste sotto sequestro. Per i due giovanissimi è scattata la denuncia alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. Al termine delle operazioni, i ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori, convocati d’urgenza in caserma.

ALLARME COLTELLI IN AULA E SICUREZZA NELLE SCUOLE

L’accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici del Napoletano e sulla diffusione di armi bianche tra i giovanissimi. “Un segnale preoccupante che richiede una riflessione profonda sul disagio giovanile e sulla percezione del pericolo”, commentano fonti vicine all’amministrazione scolastica.