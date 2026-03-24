Napoli, investito da uno scooter in Corso Vittorio Emanuele: morto 84enne

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È morto l’84enne investito da uno scooter in Corso Vittorio Emanuele, si tratta della quarta vittima di incidente stradale in meno di due giorni a Napoli.

NAPOLI–Dopo il tragico investimento delle due donne ucraine avvenuto domenica scorsa, un nuovo incidente mortale ha colpito la città ieri sera, 23 marzo 2026: a perdere la vita è stato un uomo di 84 anni, Italo Ferraro, travolto mentre attraversava la carreggiata in Corso Vittorio Emanuele. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19:30, all’altezza del civico 532. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, l’anziano pedone stava attraversando la strada quando è stato centrato in pieno da uno scooter Aprilia Sport City 125. Alla guida del motociclo si trovava una giovane donna di 27 anni, che procedeva in direzione Piazza Mazzini. L’impatto è stato violentissimo, lasciando l’uomo a terra in condizioni che sono apparse immediatamente disperate ai primi soccorritori. L’uomo è noto in città, infatti, il professor Italo Ferraro, architetto, docente di Progettazione alla facoltà di Architettura della Federico II e autore dell’Atlante Storico di Napoli.

MORTO ALL’ALBA L’UOMO INVESTITO SUL CORSO DI NAPOLI, I PROVVEDIMENTI PER LA 27ENNE ALLA GUIDA DELLO SCOOTER

Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Pellegrini”, l’uomo ha lottato tra la vita e la morte per diverse ore. Nonostante gli sforzi estremi del personale sanitario, il decesso è sopravvenuto all’alba di questa mattina, 24 marzo 2026. La conducente dello scooter, visibilmente sotto shock, è stata trasferita all’ospedale Cto per ricevere le cure necessarie. Nei suoi confronti sono scattati immediatamente i protocolli previsti dalla legge. Si è provveduto al ritiro della patente di guida, il sequestro amministrativo del motociclo. E, gli accertamenti urgenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell’impatto.

RILIEVI E INDAGINI IN CORSO

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Unità Operativa Scampia. Gli agenti hanno eseguito i rilievi tecnici necessari per stabilire l’esatta velocità del mezzo e l’esatto punto d’impatto rispetto alle strisce pedonali. La salma dell’anziano è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore deciderà se procedere con l’esame autoptico.