Napoli, 33enne ferito da colpi di pistola: «Hanno tentato di rapinarmi»

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Un 33enne ferito da cinque colpi di pistola giunge al Cardarelli di Napoli. Indagini dei Carabinieri per verificare l’ipotesi della tentata rapina.

NAPOLI – Una pioggia di proiettili nella notte, poi la corsa disperata verso il pronto soccorso. È giallo nel quartiere Marianella per il ferimento di un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, giunto all’ospedale Cardarelli con cinque ferite da arma da fuoco. L’allarme è scattato durante la notte, quando i Carabinieri della compagnia locale sono intervenuti presso il presidio ospedaliero a seguito della segnalazione dei medici.

IL BILANCIO MEDICO: CINQUE COLPI MA NON È IN PERICOLO

La vittima è stata colpita in diverse parti del corpo: i proiettili lo hanno raggiunto al braccio sinistro, alle gambe e nella zona del basso schiena. Nonostante l’efferatezza dell’agguato e l’alto numero di colpi esplosi, il 33enne non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo resta attualmente ricoverato in osservazione, in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione dei proiettili o la pulizia delle ferite.

Secondo quanto riferito dal ferito ai militari dell’Arma in una prima, sommaria ricostruzione, l’agguato sarebbe avvenuto nel quartiere Marianella nel corso di un tentativo di rapina finito nel sangue. Tuttavia, il racconto è al momento al vaglio degli inquirenti che mantengono il massimo riserbo. Un primo sopralluogo effettuato dai Carabinieri nella zona indicata dalla vittima ha dato esito negativo. Non sarebbero stati rinvenuti bossoli, tracce ematiche o segni evidenti di una sparatoria.

UOMO FERITO A COLPI DI PISTOLA A NAPOLI, INDAGINI SULLA VERIDICITÀ

Proprio l’assenza di riscontri sul campo spinge gli investigatori a procedere con cautela. Le indagini sono concentrate sulla verifica della veridicità della versione fornita dal 33enne. Si scava nel suo passato e nelle sue frequentazioni. Questo per capire se il ferimento possa essere legato a dinamiche diverse da quelle di una rapina. O come un regolamento di conti o un avvertimento nel mondo della criminalità locale. I militari stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia nei pressi del Cardarelli, per individuare chi abbia accompagnato l’uomo in ospedale, sia lungo le possibili vie di fuga del quartiere Marianella.