Napoli, difende padre da rapina, ferito

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A Ponticelli (Napoli) un 46enne accoltellato al braccio sinistro mentre difendeva il padre da una rapina, il tentativo di furto del telefono. Medicato all’Ospedale del Mare e dimesso

NAPOLI – Un gesto coraggioso si è trasformato in dramma nel quartiere Ponticelli: un uomo di 46 anni è finito al pronto soccorso dopo essere stato accoltellato per proteggere il padre da una tentata rapina

TENTATA RAPINA AL PADRE, FIGLIO FERITO



L’episodio è avvenuto ieri sera, sabato 18 aprile 2026, intorno alle 23:30, in via dei Bronzi di Riace a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Secondo la ricostruzione preliminare fornita dalla vittima e ancora in verifica, due sconosciuti hanno tentato di strappare il telefono cellulare al padre del 46enne, che era con lui. La reazione immediata dell’uomo ha scatenato la violenza dei malviventi, che lo hanno colpito al braccio sinistro con un coltello prima di darsi alla fuga.

L’INTERVENTO DEI CARABINIERI



I carabinieri della Pattuglia Mobile di zona Poggioreale sono intervenuti direttamente al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove il ferito è stato medicato per una lesione da arma da taglio. Le condizioni non sono gravi: il 46enne è stato dimesso nelle prime ore di oggi dopo le cure necessarie.



Le forze dell’ordine stanno approfondendo la dinamica per confermare la versione dei fatti e identificare i due aggressori. Non si esclude l’analisi di telecamere di videosorveglianza nella zona, teatro di episodi simili in passato. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nelle periferie napoletan