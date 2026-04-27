Ischia, donna azzannata da un cane: amputata una gamba e soppresso l’animale

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È accaduto Barano, comune sull’isola di Ischia: una donna è stata azzannata da un cane, soppresso per salvarla. Alla donna è stata comunque amputata la gamba

NAPOLI – Pitbull aggredisce una donna: amputata una gamba, la vittima ha ferite anche al volto. È accaduto nella giornata di ieri (26 aprile 2026) a Barano d’Ischia, uno dei Comuni dell’isola, in provincia di Napoli. La donna, compagna del proprietario del cane, aveva portato da mangiare all’animale nella zona dello Schiappone, quando il cane l’ha azzannata al volto e ad una gamba, non mollando la presa.

Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcune persone che hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato. Giunti sul posto, gli agenti hanno deciso di sopprimere il cane che non lasciava la presa. La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e ricoverata in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove in nottata le è stata amputata la gamba.