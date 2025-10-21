1 minuto per la lettura

Disposta l’amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose.

Disposta l’amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose.

JUVE STABIA IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Questa mattina, martedì 21 ottobre, la Questura di Napoli ha eseguito un provvedimento che prevede la nomina di un amministratore giudiziario per la società calcistica che milita nel campionato di Serie B. Il provvedimento è stato emesso dalla direzione nazionale antimafia.

IL DECRETO DELLA QUESTURA

Il decreto – che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive – è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli.

A gestire la società sarà adesso un pool di professionisti appositamente nominato.

JUVE STABIA, LA CONFERENZA STAMPA

Il decreto è stato firmato in base all’articolo 34 del codice antimafia.

I dettagli in una conferenza stampa congiunta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, del procuratore nazionale Giovanni Melillo e il pm Antonello Ardituro. L’amministrazione giudiziaria, spiegano i magistrati, «è un provvedimento meno radicale del sequestro, perché è sorretto dalla fiducia che sia possibile un percorso di rientro nella legalità della gestione di impresa calcio»