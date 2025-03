Autocisterna si ribalta sulla Tangenziale di Napoli: caos viabilità

2 minuti per la lettura

NAPOLI – Un’autocisterna piena di carburante si è ribaltata nella tarda mattinata di ieri (10 marzo) sulla Tangenziale di Napoli, tra le uscite Vomero e Fuorigrotta, provocando la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia. Le ripercussioni sono state immediate: traffico paralizzato in tutta la città e centinaia di residenti bloccati nelle proprie abitazioni.

Autocisterna si ribalta sulla Tangenziale di Napoli: città in tilt, disagi per automobilisti e residenti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici. La fuoriuscita di carburante ha reso necessario un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la zona, con la conseguente evacuazione precauzionale di alcuni edifici situati nelle immediate vicinanze.

Nel tardo pomeriggio, dopo ore di attesa, è stata finalmente riaperta una corsia in direzione Capodichino. La circolazione verso Pozzuoli è rimasta interdetta fino al completamento del ripristino del manto stradale, danneggiato per circa 200 metri. Solo in serata, le famiglie evacuate hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

Residenti intrappolati: il caso del Parco Parva Domus

Tra i più colpiti dall’incidente ci sono stati i 700 abitanti del Parco Parva Domus, un complesso residenziale situato proprio accanto alla Tangenziale. L’unica via d’accesso al parco, un cavalcavia che sovrasta la carreggiata, è stata interdetta per motivi di sicurezza, lasciando i residenti bloccati all’interno senza possibilità di uscire, né a piedi né in auto. Solo nel tardo pomeriggio è stato concesso loro di attraversare il cavalcavia a piedi, ma i veicoli sono rimasti fermi fino alla tarda serata.

Le cause dell’incidente ancora da accertare

Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. L’autocisterna, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata occupando l’intera carreggiata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi, ma l’accaduto ha messo in evidenza ancora una volta la fragilità del sistema viario della città.