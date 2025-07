4 minuti per la lettura

Serenissima ristorazione: 2024 in crescita a doppia cifra e 30 milioni investiti nei centri produttivi e logistici. Fatturato consolidato oltre i 593 milioni (+9,8%), EBITDA in aumento del 21,4%. Tra gli investimenti chiave: un nuovo centro produttivo a Napoli e l’espansione della piattaforma di Boara Pisani. In corso la terza edizione del bilancio di sostenibilità.

Numeri in crescita, investimenti strutturali e un’espansione sempre più orientata alla sostenibilità. Il bilancio 2024 di Serenissima Ristorazione segna un altro anno positivo per il Gruppo vicentino, attivo nella ristorazione collettiva e industriale, che archivia l’esercizio con un fatturato consolidato di 593,5 milioni di euro, in aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. In netto miglioramento anche la redditività, con un EBITDA di 34,6 milioni di euro (+21,4%) e un utile netto pari a 13,8 milioni di euro (+5,25%). Il patrimonio netto supera i 135 milioni, in aumento del 7,67%, mentre i dipendenti del Gruppo salgono a oltre 12.000 unità, con una crescita del 5,7%.

«L’incremento registrato nel 2024 conferma il trend positivo degli ultimi anni e la validità delle scelte strategiche che abbiamo intrapreso,» commenta Mario Putin, Presidente di Serenissima Ristorazione. «Abbiamo puntato su innovazione, sostenibilità e apertura verso nuovi mercati, con un’attenzione particolare alla qualità del lavoro e alla crescita delle nostre persone».

Serenissima ristorazione, nuovo centro di produzione a Napoli

Uno dei dati più rilevanti del 2024 è rappresentato dagli oltre 30 milioni di euro investiti in infrastrutture industriali e logistiche, a sostegno dell’ampliamento delle attività su scala nazionale e internazionale.

Tra gli interventi principali:

4 milioni di euro per il nuovo centro di produzione a Napoli, in fase di ultimazione e operativo dall’autunno. Il sito sarà destinato alla fornitura di pasti per il comparto scolastico e sanitario della Campania e rafforzerà la presenza nel Sud Italia, dove il Gruppo ha registrato un fatturato superiore a 50 milioni di euro (+20% annuo), con oltre 2.000 dipendenti attivi;

potenziamento del centro di Boara Pisani (PD), uno dei più estesi in Europa (30.000 mq) per la produzione di pasti in legame refrigerato. L’ampliamento è destinato a sostenere lo sviluppo in GDO, catering crocieristico, mercati esteri e catering aereo;

ampliamento dell’HUB logistico della controllata Rossi Giants, destinato a potenziare le forniture per il canale Horeca e la logistica intercompany.

«L’investimento nel Sud Italia conferma la volontà di consolidare la nostra presenza in un’area con forti margini di crescita,» spiega ancora Mario Putin. «È un tassello fondamentale nella nostra strategia, che si basa sui settori core – ristorazione scolastica, aziendale e sanitaria – ma guarda anche allo sviluppo di nuovi canali e mercati».

Riconoscimenti e nuove reti di crescita

Il 2024 ha portato anche riconoscimenti istituzionali e l’ingresso in network selezionati di imprese italiane. La capogruppo Serenissima Ristorazione e la controllata Euroristorazione sono state premiate da Industria Felix tra le aziende più performanti e affidabili del settore ristorazione, nella regione Veneto. Inoltre, Serenissima Ristorazione è entrata nel programma Elite di Borsa Italiana, oggi parte del gruppo Euronext: un’iniziativa che valorizza le aziende con governance strutturata, solidità patrimoniale e visione strategica a lungo termine.

Parallelamente è proseguito il programma formativo della Serenissima Academy, con oltre 71.000 ore di formazione erogate nel 2024 (+2,2% rispetto al 2023). Tra le attività, l’implementazione del metodo Lean non solo nelle aree produttive, ma anche negli uffici aziendali, coinvolgendo direttamente i responsabili di funzione.

Sostenibilità al centro: nuovo bilancio ESG e iniziative ambientali

Sul fronte ambientale e sociale, il Gruppo sta lavorando alla terza edizione del Bilancio di Sostenibilità, strumento introdotto volontariamente prima dell’obbligo normativo, e ora in fase di aggiornamento.

Le azioni già in corso includono:

riduzione degli sprechi alimentari, anche attraverso la collaborazione con Banco Alimentare;

acquisto di Crediti di Sostenibilità, in partnership con il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano;

rinnovo delle certificazioni SA8000 (responsabilità sociale) e UNI/PdR 125:2022 (parità di genere);

conseguimento della nuova certificazione UNI 11941:2024, relativa alla preparazione di alimenti per persone con disfagia.

«Sostenibilità e innovazione sono per noi leve strategiche e non elementi accessori,» afferma Tommaso Putin, Vicepresidente del Gruppo con delega alla sostenibilità. «Guardiamo al futuro con l’obiettivo di superare i 650 milioni di euro di fatturato nel 2025 e oltrepassare i 700 milioni nel 2026, sempre in modo responsabile». «Desidero ringraziare tutti i nostri collaboratori e collaboratrici – conclude – perché i risultati raggiunti non sono frutto del caso, ma dell’impegno quotidiano, della coesione e della volontà condivisa di crescere insieme».