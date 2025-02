2 minuti per la lettura

Napoli, Università Parthenope: sigillo di merito Mur alla cattedra Unesco per l’innovazione e l’imprenditorialità.

NAPOLI – L’Università degli Studi di Napoli Parthenope celebra un prestigioso riconoscimento. La cattedra Unesco “Innovation and Entrepreneurship Ecosystems in the Mediterranean and MENA Countries”, guidata dal professor Marco Ferretti del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ), ha ottenuto il sigillo di merito dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). Questo attestato premia l’eccellenza accademica nel campo dell’innovazione e dell’imprenditorialità, sottolineando il ruolo chiave dell’ateneo nello sviluppo di strategie economiche sostenibili e inclusive.

La cattedra Unesco si distingue per il suo impegno nella ricerca e nella formazione incentrata sulla creazione di ecosistemi imprenditoriali dinamici. Attraverso collaborazioni con istituzioni accademiche e governative di paesi del Mediterraneo, tra cui Marocco, Tunisia e Algeria, ha promosso iniziative concrete per il trasferimento di conoscenze e lo sviluppo dell’occupabilità femminile.

L’iniziativa si inserisce negli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Unesco per lo sviluppo sostenibile. Particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze di genere e alla crescita economica delle aree coinvolte. La cattedra si propone di potenziare la formazione di studenti, professionisti e docenti attraverso programmi innovativi che favoriscano lo sviluppo di competenze imprenditoriali e manageriali.

Un ecosistema per l’innovazione e l’inclusione

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto è la creazione di un network internazionale che coinvolge università, imprese, enti governativi e istituzioni finanziarie. Questa rete mira a costruire hub di innovazione capaci di stimolare la crescita economica, ridurre i divari di sviluppo e facilitare l’accesso alle risorse per giovani imprenditori. La promozione di eventi, seminari e conferenze rappresenta un ulteriore strumento per diffondere le conoscenze sui trend economici delle regioni coinvolte e per incentivare un dibattito costruttivo sul futuro dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

L’impegno del professor Ferretti e del DISAQ

«Questo premio è una conferma del valore della nostra attività di ricerca e formazione. Continueremo a lavorare per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili, contribuendo alla diffusione di una cultura dell’innovazione e della responsabilità economica», ha dichiarato il professor Marco Ferretti, esprimendo soddisfazione per il prestigioso riconoscimento.

Il sigillo di merito rappresenta una spinta ulteriore per l’Università Parthenope di Napoli. L’obiettivo è consolidare il proprio ruolo come centro di eccellenza nella ricerca scientifica e nella formazione imprenditoriale. Un successo che conferma l’importanza dell’ateneo partenopeo nello scenario accademico internazionale e il suo impegno per un futuro più innovativo e inclusivo.