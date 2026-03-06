Napoli educa le nuove generazioni all’adozione consapevole di animali domestici

2 minuti per la lettura

“La Collina di Argo incontra le scuole”: la campagna di sensibilizzazione sull’adozione consapevole degli animali domestici. Un’iniziativa promossa dal Comune di Napoli, in collaborazione con la Asl Napoli 1, che trasforma il canile comunale in un’aula viva e interattiva per le nuove generazioni.

Napoli – Adottare un cane significa aprire la porta di casa… e del cuore. Significa prendersene cura, rispettare i suoi tempi, comprenderne i bisogni e costruire un legame fondato sulla responsabilità e sull’empatia. Proprio su questo principio si fonda “La Collina di Argo incontra le scuole”, la campagna di sensibilizzazione sull’adozione consapevole di animali domestici. L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli, attraverso il Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio, in collaborazione con la Asl Napoli 1, e trasforma il canile comunale in un vero e proprio laboratorio educativo.

L’obiettivo è chiaro: stimolare adozioni responsabili, promuovere il rispetto per gli animali e formare cittadini consapevoli, fin dai banchi di scuola. Gli incontri rientrano nel progetto istituzionale “La scuola che promuove salute”. Programmi educativi come “Cane, gatto e altro ancora” e “One Health: zoonosi e salute globale” sono pensati per far comprendere agli studenti il valore del benessere animale e la connessione tra la salute umana e quella dei nostri amici a quattro zampe.

Con questa iniziativa, Napoli offre un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari e scuole. “La Collina di Argo incontra le scuole” è un invito a riflettere sul valore dell’adozione, a trasformarla in gesto consapevole e a fare della responsabilità verso gli animali una lezione di vita e di civiltà per le nuove generazioni.

Gli studenti delle scuole napoletane saranno ospitati il 10 e il 28 marzo presso il Centro Comunale di Accoglienza Cani “La Collina di Argo”. In aula didattica riceveranno lezioni sui principi del possesso responsabile: nutrizione, cura, rispetto dei bisogni emotivi e comportamentali dei cani. Ma la vera esperienza avrà luogo nelle aree esterne del canile. Qui, i ragazzi potranno vedere i cani da vicino. Sarà possibile partecipare a dimostrazioni pratiche e toccare con mano l’importanza di garantire loro un ambiente sano e stimolante. Gli studenti potranno sperimentare direttamente cosa significa prendersi cura di un animale, imparando a rispettarne le esigenze e a costruire un rapporto duraturo.