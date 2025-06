2 minuti per la lettura

Napoli, la musica come terapia: un pianoforte per i piccoli pazienti ricoverati in Chirurgia Pediatrica al Policlinico Federico II. Un pianoforte per alleviare il dolore, regalare un sorriso e trasformare l’ospedale in un luogo più umano.

NAPOLI – Un gesto concreto di umanità e speranza arriva nel cuore della Chirurgia Pediatrica del Policlinico universitario Federico II di Napoli. Venerdì 6 giugno, alle ore 13, l’Unità Operativa Complessa diretta dal professor Ciro Esposito riceverà in dono un pianoforte, simbolo e strumento di sollievo, donato grazie all’impegno congiunto dell’Unicef e dell’azienda Kiranet.

Napoli, la musica come terapia: un pianoforte per i piccoli pazienti del Policlinico Federico II

L’iniziativa, prima nel suo genere in Campania, vuole portare musica tra le corsie del reparto per offrire ai bambini ricoverati una via espressiva capace di alleviare dolore, ansia e stress post-operatorio. «La musica può creare un senso di comunità, stimolando interazioni tra pazienti, familiari e personale sanitario», sottolineano i promotori.

All’evento parteciperanno figure chiave del progetto: il professor Esposito, da poco eletto presidente della Società Americana di Chirurgia Endoscopica Pediatrica; Emilia Narciso, presidente del Comitato Unicef Campania; Raffaele Chianese, direttore generale di Kiranet; e un ospite speciale che si esibirà per strappare un sorriso ai piccoli degenti. L’incontro si svolgerà presso il plesso ospedaliero dell’edificio 11A, al primo piano.

Kiranet, azienda attiva nella fornitura di soluzioni tecnologiche in ambito sanitario, ha accolto con entusiasmo il progetto, riconoscendo nella musica un potente alleato nella cura dei più fragili. La musica in reparto ospedaliero «non è solo un momento di svago, ma uno strumento terapeutico che può migliorare significativamente la qualità della cura e il benessere di tutti».

La donazione del pianoforte non è solo un atto simbolico: è l’inizio di un nuovo approccio alla degenza pediatrica, dove l’arte diventa parte integrante del percorso di cura. E non si ferma qui l’impegno dell’azienda: Kiranet annuncia anche una donazione all’Unicef per i bambini di Gaza, ricordando che l’altruismo, quando autentico, non conosce confini. In un tempo in cui la tecnologia spesso prende il sopravvento sull’ascolto umano, la melodia di un pianoforte che risuona tra le corsie è un richiamo potente alla cura, alla bellezza e alla speranza. Una nota alla volta, si costruisce una medicina più gentile.