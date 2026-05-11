Jameson Distilled Sounds saluta Napoli

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Tappa conclusiva del tour Jameson Distilled Sounds che ha acceso la notte di Napoli: tra gli ospiti Mecna e gli Eternal Love

Ieri, 10 maggio 2026, Napoli ha ospitato la tappa finale di Jameson Distilled Sounds, il tour musicale firmato dal celebre marchio di whiskey irlandese. Per l’occasione, il Gaaarden of Audioteca a San Giorgio a Cremano si è trasformato in un palcoscenico speciale. Un mix perfetto tra un giardino accogliente e un club esclusivo, dove l’atmosfera si è fatta subito calda e amichevole.

Con il progetto Distilled Sounds, Jameson non si limita a sponsorizzare una serata, ma dimostra di voler investire attivamente nel talento. Questo secondo anno di tour ha tracciato una mappa della nuova musica italiana, mettendo in contatto generi diversi — dal funk degli Eternal Love alle rime di Mecna — sotto l’unico denominatore dell’autenticità. È l’idea che la qualità, proprio come un buon whiskey, richieda tempo, ricerca e la capacità di saper ascoltare.

La serata, che ha celebrato la fine del secondo anno di questo progetto, è iniziata con l’energia dei DJ set. Gli Eternal Love hanno aperto le danze con i loro ritmi ricercati, e ha chiuso invece Rossella Essence, che ha dato alla serata un tocco urbano e contemporaneo. La musica è stata il filo conduttore che ha unito tutti i presenti, creando quell’alchimia particolare che solo gli eventi dal vivo sanno regalare.

Il momento clou è arrivato con il concerto di Mecna. L’artista ha saputo emozionare il pubblico con i suoi testi sinceri, trasformando il live in un momento di vera condivisione. Tra una canzone e l’altra, il pubblico ha cantato a squarciagola, godendosi le vibrazioni di un evento che è sembrato più una festa tra amici che un semplice spettacolo.

A rendere l’esperienza ancora più piacevole ci ha pensato il Jameson Ginger & Lime. Il cocktail, ormai un classico per chi ama i sapori freschi e decisi, è stato il protagonista del bancone. Con la sua semplicità, ha accompagnato i brindisi per tutta la notte, confermandosi il drink ideale per una serata all’insegna del relax e del divertimento.

Con questo appuntamento napoletano, Jameson ha salutato il suo pubblico nel migliore dei modi. Non è stata solo musica, ma un modo per stare insieme in una location suggestiva, tra ottimi drink e artisti di talento. Napoli ha risposto con entusiasmo, confermando che quando si uniscono la qualità di un grande brand e la passione degli artisti giusti, il successo è assicurato.