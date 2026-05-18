L’estate campana è con Gianni Fiorellino e lo show alla Reggia di Caserta

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Gianni Fiorellino al Maschio Angioino, nella sua Napoli, ha presentato lo show dell’estate che si terrà alla Reggia di Caserta

Oggi 18 maggio 2026 al Maschio Angioino di Napoli si è tenuta la conferenza stampa del concerto alla Reggia di Caserta di Gianni Fiorellino. Nella prestigiosa Sala dei Baroni, davanti a una platea affollata di giornalisti e istituzioni locali, l’artista partenopeo ha svelato i dettagli di quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’anno. Esibirsi in una cornice così prestigiosa rappresenta una vera consacrazione per il cantautore, un traguardo speciale che corona una carriera vissuta al massimo, tra palchi di rilievo e un legame viscerale con il proprio pubblico.

«Suonare in un luogo ricco di storia e bellezza come la Reggia è un sogno che si realizza, ma sento anche una grande responsabilità verso la mia terra», ha dichiarato un emozionato Gianni Fiorellino. «Questo live non sarà una semplice esibizione, ma un vero e proprio viaggio artistico. Voglio regalare ai miei fan una notte magica, in cui la melodia si fonderà con l’architettura circostante. Sarà uno spettacolo curato nei minimi dettagli, con arrangiamenti completamente inediti e una produzione visiva e sonora di altissimo livello tecnologico».

BAND E ORCHESTRA RIPERCORRERANNO LA CARRIERA DI GIANNI FIORELLINO

Il concerto, programmato per la prossima stagione estiva, vedrà il musicista ripercorrere le tappe fondamentali della sua intensa discografia: dai primi storici successi che lo hanno fatto entrare nel cuore del pubblico fino ai brani dell’ultimo album, che sta registrando numeri straordinari sulle piattaforme digitali. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà la sua band, arricchita per l’occasione da una sezione orchestrale, capace di dare una veste elegante e solenne alle sue celebri ballate d’amore e ai ritmi più moderni e travolgenti della sua produzione recente.

La scelta di presentare l’evento al Maschio Angioino rappresenta un ponte ideale e culturale tra il cuore di Napoli e la maestosità di Caserta, a testimonianza di come la musica di Fiorellino sia capace di unire territori e generazioni differenti sotto il segno della passione. Alla conferenza hanno preso parte anche i responsabili della produzione e le autorità, che hanno sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio storico campano attraverso eventi culturali di grande richiamo popolare, in grado di attrarre turismo e generare energia positiva.

I biglietti per l’atteso live alla Reggia di Caserta saranno messi in vendita nei prossimi giorni attraverso i circuiti di prevendita autorizzati. Visto l’enorme entusiasmo che circonda l’annuncio e la capienza limitata dello spazio per garantire la tutela del monumento vanvitelliano, gli organizzatori prevedono un rapido sold-out. La macchina organizzativa è già partita a pieno regime per assicurare una serata perfetta a tutti i partecipanti, in quella che si candida a diventare la notte più emozionante dell’estate campana.