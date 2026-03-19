Campania, la Giunta approva il piano sociale regionale. Fico: “Scelta strategica”

Roberto Fico2 minuti per la lettura
La giunta regionale della Campania di Roberto Fico vara il piano sociale regionale, soddisfatto il governatore per il quale “si tratta di una scelta chiara e strategica”
NAPOLI – A Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania, a guida Roberto Fico. L’esecutivo regionale ha esaminato e approvato, tra gli altri, una serie di interventi in ambito sociale e sanitario. Tra questi, in particolare, il Piano Sociale Regionale 2024-2026, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi da parte degli enti locali associati.
Il Piano individua il welfare, le politiche educative e il contrasto alle povertà tra gli assi strategici, per favorire benessere e diritti non solo delle persone fragili ma dell’intera comunità e, quindi, uno sviluppo equo del territorio. Il documento è stato adeguato alle osservazioni della commissione consiliare competente, con particolare riferimento al rafforzamento delle misure di informazione ai cittadini e di monitoraggio dei servizi erogati.
CAMPANIA, APPROVATO IL PIANO SOCIALE REGIONALE, SODDISFATTO IL PRESIDENTE FICO
“Con l’approvazione del Piano Sociale Regionale 2024-2026 compiamo una scelta chiara e strategica: mettere al centro delle politiche pubbliche il benessere delle persone e la tutela dei diritti di tutta la comunità. Politiche sociali, educative e di contrasto alle povertà diventano così leve decisive per rafforzare la coesione e migliorare la qualità della vita nei nostri territori. È un impegno concreto per non lasciare indietro nessuno e per costruire una Campania più equa, più forte e più solidale”, dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
“Questo Piano Sociale – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali, Andrea Morniroli – rappresenta un vero cambio di paradigma. Non consideriamo più il welfare come un ambito residuale o destinato esclusivamente alle fasce deboli, ma come uno dei pilastri fondamentali per costruire uno sviluppo giusto, inclusivo e duraturo della Campania. Voglio ringraziare il Consiglio regionale per le indicazioni fornite dalla VI Commissione, che abbiamo recepito, tese a rafforzare gli strumenti di informazione ai cittadini e di monitoraggio dei servizi, perché trasparenza ed efficacia devono accompagnare ogni intervento pubblico. Con questo provvedimento forniamo agli enti locali una cornice chiara e condivisa per programmare e realizzare servizi più vicini ai bisogni reali delle persone, sostenuti anche da importanti risorse nazionali”.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA