1 minuto per la lettura

Tragedia a Gioi Cilento, si ribalta il mezzo meccanico. Un uomo di 60 anni ha perso la vita mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione.

GIOI CILENTO (SALERNO) – Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un uomo di 60 anni nel Comune di Gioi Cilento, nel Salernitano. La vittima, impegnata nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione di proprietà del figlio, è rimasta schiacciata dal mezzo meccanico su cui stava operando.

Gioi Cilento, si ribalta il mezzo meccanico: muore 60enne

Secondo una prima ricostruzione, il sessantenne stava eseguendo uno scavo quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è improvvisamente ribaltato. L’impatto è stato fatale: l’uomo è deceduto sul colpo. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le operazioni di recupero della salma sono state affidate ai vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il mezzo potrebbe aver perso stabilità a causa del terreno sconnesso o di una manovra errata, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei cantieri, un tema sempre più urgente considerando il numero crescente di incidenti sul lavoro in Italia.