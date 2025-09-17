X
<
>

Incendio distrugge un appartamento nel Salernitano

17 Settembre 2025

incendio, salerno, ascea
1 minuto per la lettura

ASCEA (SALERNO) – Un incendio di grandi proporzioni ha devastato nella notte del 17 settembre un appartamento al secondo piano di una palazzina nel Parco Venere, ad Ascea Marina, nel Salernitano. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino, mentre le cause restano ancora in fase di accertamento.

All’interno dell’abitazione si trovava una coppia, riuscita a mettersi in salvo grazie all’allarme del fumo. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. Lo stabile, di tre piani, non ospitava altre famiglie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre provenienti da Vallo della Lucania e Policastro, supportate da un’autoscala e un’autobotte giunte da Eboli e Salerno. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’origine dell’incendio.

468

