Salerno, furto e riciclaggio di auto: 88 arresti in cinque regioni

Maxi-operazione a Salerno con 88 arresti in cinque regioni per associazione mafiosa, narcotraffico, estorsione e riciclaggio.

SALERNO – Un’imponente operazione congiunta, scattata dalle prime ore dell’alba, ha portato all’esecuzione di 88 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. L’operazione, che ha coinvolto Polizia di Stato e Carabinieri di Salerno, ha interessato 21 Comuni distribuiti in cinque diverse regioni italiane. Richiesti rispettivamente dalla Dda e dalla Procura dei Minorenni, i provvedimenti, sono emessi dai Gip del Tribunale di Salerno e del Tribunale dei Minorenni. Le accuse a carico degli indagati sono pesantissime: associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al narcotraffico, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi. Tutti i reati sono aggravati dall’uso del metodo e dalle finalità mafiose.

L’inchiesta ha inoltre rivelato l’esistenza di un’associazione per delinquere dedicata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata.

GLI ARRESTI DI SALERNO: Sequestri e mobilitazione delle forze dell’ordine

Parallelamente all’operazione, la Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza sui beni degli indagati, il cui possesso non è giustificato dai redditi dichiarati. Per l’esecuzione del blitz sono stati impiegati oltre 500 uomini e donne tra poliziotti e carabinieri, supportati da elicotteri e unità cinofile. Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:30 presso la Procura di Salerno.