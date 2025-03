Salerno, tentata estorsione a luci rosse: arrestate due donne

2 minuti per la lettura

«Grande imprenditore… mentre fa serate con escort e crack»: con l’accusa di tentata estorsione due donne sono state arrestate a Salerno. Avevano chiesto denaro per non diffondere le foto compromettenti.

SALERNO- Un tentativo di estorsione a luci rosse si è concluso con l’arresto di due donne a Salerno. L’uomo, un noto imprenditore locale, si è rivolta alla polizia di stato dopo aver ricevuto una richiesta di denaro per non diffondere foto compromettenti che lo ritraevano in situazioni intime. La vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando l’imprenditore ha contattato il 112 per segnalare di essere vittima di un ricatto. Le due donne, sue conoscenti, avevano lasciato una foto compromettente davanti alla sua abitazione, accompagnata da un messaggio minatorio: «grande imprenditore… mentre fa serate con escort e crack». La richiesta era chiara: denaro in cambio del silenzio, per evitare che le foto venissero diffuse ai familiari e nei luoghi da loro frequentati.

Nonostante la minaccia, l’imprenditore ha deciso di non cedere al ricatto e ha sporto denuncia presso la Questura di Salerno. Ha poi informato gli agenti della Squadra Mobile di aver concordato un appuntamento con una delle donne, che nel frattempo aveva continuato a pressarlo con messaggi su WhatsApp.

LA TRAPPOLA DELLA POLIZIA DI SALERNO CHE SMASCHERA LA TENTATA ESTORSIONE

Gli agenti hanno organizzato una trappola, attendendo il momento della consegna del denaro. Dopo aver ricevuto i soldi, la donna è salita a bordo di un’auto guidata dalla complice. A quel punto, la polizia è intervenuta, bloccando il veicolo e arrestando le due donne. Durante la perquisizione, è stata trovata una foto identica a quella utilizzata per il ricatto. Le due donne sono state arrestate con l’accusa di estorsione. Una di loro è stata condotta in carcere, mentre l’altra è stata posta agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla vicenda e individuare eventuali complici.