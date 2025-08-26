Femminicidio di Tina Sgarbini nel Salernitano, l’assassino ha confessato

1 minuto per la lettura

Femminicidio nel Salernitano: 36enne confessa l’omicidio dell’ex compagna Tina Sgarbini. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

MONTECORVINO ROVELLA (SALERNO) – Ha confessato l’omicidio dell’ex compagna Tina Sgarbini, 47 anni, Christian Persico, 36enne accusato di femminicidio. La donna era stata trovata senza vita sabato mattina (23 agosto) all’interno del suo appartamento in via Mons. Michelangelo Franchini, a Montecorvino Rovella, nel Salernitano.

Femminicidio di Tina Sgarbini: l’assassino ha confessato

Durante l’interrogatorio di convalida, Persico ha ammesso le proprie responsabilità, soffocando la donna nell’abitazione. Il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, al quale è contestato il reato di omicidio. Secondo quanto riferito dall’avvocato difensore Michele Gallo, l’uomo avrebbe tentato il suicidio lanciandosi da un ponte. «Il mio cliente è pentito e sconvolto – ha dichiarato il legale – ha risposto a tutte le domande del gip. L’interrogatorio è durato alcune ore e lui è molto addolorato. Sul corpo e sul viso restano ancora i segni del tentativo di suicidio, che per pura fatalità non si è concretizzato. Si tratta di una vicenda molto dolorosa». La vicenda ha sconvolto la comunità di Montecorvino Rovella e riporta ancora una volta l’attenzione sulla piaga del femminicidio in Italia. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire nei dettagli le dinamiche del delitto e chiarire eventuali responsabilità aggiuntive.