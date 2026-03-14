Montecorice, auto precipita in mare, morti due giovani fidanzati

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Tragedia nel Cilento, due fidanzati di Capaccio sono morti dopo che la loro auto ha sfondato il guardrail alle Ripe Rosse, a Montecorice, precipitando per circa 200 metri in mare

Due giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno.

AUTO PRECIPITA IN MARE MORTI DUE FIDANZATI A MONTECORICE

Le vittime, entrambe originarie di Capaccio‑Paestum, avevano 29 e 24 anni: Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo quando la loro auto si è scontrata con un furgone per poi sfondare il guardrail e precipitare in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE



La tragedia è avvenuta lungo la strada che collega Montecorice alla via del mare, tra Agropoli e Palinuro, nel tratto panoramico delle “Ripe Rosse”, una zona nota per la bellezza del paesaggio ma anche per la presenza di strade tortuose e scarpate a picco sul mare.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, la vettura, dopo aver avuto un contatto o un tamponamento con un furgone, ha perso il controllo, sfondato il guardrail e iniziato a precipitare lungo il dirupo, ruotando più volte prima di finire tra gli scogli sottostanti.

Durante la caduta i due giovani sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo e non hanno avuto scampo.

Il veicolo, completamente distrutto, individuato solo dopo diverse ore di ricerche tra scogli e mare, grazie alla collaborazione di vigili del fuoco, Nucleo Speleo Alpino Fluviale, Guardia Costiera di Agropoli e mezzi aerei intervenuti sul posto.

CHI ERANO I DUE GIOVANI FIDANZATI MORTI A MONTECORICE



Michele Pirozzi e Maria Magliocco, entrambi originari di Capaccio‑Paestum, erano fidanzati da tempo e, secondo le ricostruzioni, stavano rientrando verso Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme.

La loro scomparsa ha sconvolto la comunità locale e i familiari, che si sono radunati nella zona di Ripe Rosse nelle ore successive all’incidente, in attesa di notizie e di poter rivedere i propri cari.

LE INDAGINI



Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco con il supporto del Nucleo Speleo Alpino Fluviale, la Guardia Costiera con il pattugliamento costiero e un elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi.

Il conducente del furgone coinvolto, lievemente ferito, medicato sul posto dai sanitari del 118, senza necessità di ricovero prolungato.

Ora le indagini sono nelle mani dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, che stanno esaminando la dinamica precisa del sinistro, la posizione dei veicoli, la eventuali infrazioni del codice della strada e la condizione della strada al momento dell’incidente.