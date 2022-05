Alleanza Leone Group e Wattpad: «Faremo molti film insieme»

3 minuti per la lettura

PRENDE forma un nuovo colosso dell’intrattenimento. Wattpad Webtoon Studios, la divisione globale entertainment e editoria di Webtoon e Wattpad, e Leone Film Group, la società di produzione e distribuzione indipendente leader in Italia guidata da Andrea e Raffaella Leone, hanno annunciato nei giorni scorsi un accordo per lo sviluppo di una serie di film basati su storie originali di Wattpad, la comunità globale di 90 milioni di lettori (e scrittori) uniti dalla passione per la lettura e la scrittura.

Sfruttando il grande know how di Wattpad Webtoon Studios basato su dati e ricerche, le società svilupperanno e produrranno congiuntamente storie tratte dai maggiori successi della piattaforma Wattpad per la distribuzione internazionale. Il nuovo accordo segue così il precedente siglato nel 2021 per lo sviluppo di un film basato su The Bad Boy’s Girl di Blair Holden. The Bad Boy’s Girl è una delle storie più popolari su Wattpad, con oltre 223 milioni di letture sulla piattaforma, e fa parte di una trilogia di romanzi web che Leone Film Group ha opzionato (l’intera serie, anche eventuali successivi capitoli), con Hannah Lehmann che si sta occupando della sceneggiatura e che vede Leone Film Group produttore e Wattpad Webtoon Studios produttore esecutivo.

«Leone Film Group comprende il grande potere che deriva dall’ascolto del pubblico e dei fan», ha dichiarato Aron Levitz, presidente di Wattpad W. Studios. «Dalla nostra collaborazione per lo sviluppo di The Bad Boy’s Girl fino all’ampliamento della nostra partnership per lo sviluppo di una serie completa di progetti, siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto e di creare film incredibili che nascono già con una fanbase fedele».

«Siamo davvero felici di annunciare questa nuova partnership con Wattpad Webtoon Studios e di rafforzare la nostra collaborazione. L’obiettivo è quello di co-sviluppare e co-produrre film internazionali per un pubblico Young Adult» ha dichiarato Raffaella Leone, CEO di Leone Film Group. «In questo panorama competitivo, è molto importante selezionare i contenuti giusti che possano attrarre il nostro pubblico di riferimento, e la grande esperienza di Wattpad Webtoon Studios in questo ambito è fondamentale. Il nostro obiettivo è iniziare quest’anno con un film e poi realizzare da uno a tre film all’anno a partire dal 2023».

Leone Film Group ha recentemente prodotto, attraverso la sua società di produzione Lotus Production, il romantic drama Time is Up, interpretato da Bella Thorne e Benjamin Mascolo, che è stato venduto in tutto il mondo. Leone Film Group sarà inoltre l’unico distributore indipendente a portare sul grande schermo l’attesissimo thriller di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, che sarà un’esclusiva di Apple TV+ in tutti gli altri territori. Il nuovo accordo di collaborazione è l’ultimo di una serie di partnership e progetti significativi di Wattpad Webtoon. Studios in Europa e nel mondo.

Nell’autunno del 2021, la società ha annunciato un importante accordo con ViacomCBS International Studios per sviluppare numerose serie originali basate su storie di successo di Webtoon e Wattpad. Il successo globale di A través de mi Ventana, ha raggiunto il primo posto in 22 paesi su Netflix, entrando nella Top 10 globale dei film non in lingua inglese in 85 paesi, trascorrendo 11 settimane nella Top 10 globale dello streamer. Ora Netflix e Wattpad Webtoon Studios stanno producendo due sequel del progetto basato sull’omonimo successo di Ariana Godoy su Wattpad. Leone Film Group non smette così di ruggire, ritagliandosi uno spazio sempre più da protagonista.

Leone Film Group è una società italiana indipendente leader nella produzione e distribuzione di film e audiovisivi. È stata fondata nel 1989 dal regista di fama internazionale Sergio Leone. Le sue azioni sono quotate alla Borsa di Milano e i suoi principali azionisti e amministratori delegati sono Andrea e Raffaella Leone. Leone Film Group distribuisce sul mercato italiano successi cinematografici internazionali e nazionali. I suoi principali successi sono Wonder, The Wolf of Wall Street, La La Land, The Hateful Eight, Rush, Il Grande Gigante Gentile, The Post, Green Book, 1917 e, per quanto riguarda la produzione, Perfetti Sconosciuti, La Pazza Gioia, A Casa Tutti Bene, Gli anni più belli.