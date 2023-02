È morto Maurizio Costanzo

2 minuti per la lettura

È morto a Roma Maurizio Costanzo, aveva 84 anni. L’annuncio della morte del giornalista arriva direttamente dal suo ufficio stampa. Negli scorsi giorni era stato ricoverato presso la clinica romana Paideia. Qui, oltre ad essere assistito dai sanitari, ha trascorso quelle che sarebbero diventate i suoi ultimi giorni con la moglie Maria De Filippi con cui era sposato dal 28 agosto 1995.

Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte, il primo matrimonio risale al 1963 quando convola a nozze con Lori Sammartini, di quattordici anni più grande di lui. Il matrimonio non dura molto, Costanzo divorzia e dieci anni dopo il primo passa al secondo matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi e nello stesso anno nasce Camilla seguita nel 1975 da Saverio.

Il terzo matrimonio arriva quattordici anni più tardi quando sposa la conduttrice televisiva Marta Flavi mentre infine il 28 agosto 1995 si unisce in matrimonio, quarta e ultima volta, con l’attuale moglie Maria De Filippi, conosciuta nel 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia. «Dicevo che volevo trovare la donna nella mano della quale morire e l’ho trovata», aveva detto in una recente intervista.

MORTO MAURIZIO COSTANZO, AVEVA 84 ANNI

Maurizio Costanzo è stato un pilastro della televisione italiana fin dagli esordi in Rai e poi nella maturità in Fininvest e Mediaset. Giornalista, regista, conduttore televisivo, autore di testi musicali e sceneggiatore Maurizio Costanzo ha ricoperto un ruolo centrale nella storia della televisione italiana. La sua carriera era iniziata negli anni Cinquanta come collaboratore per la carta stampata. A 18 anni diventa cronista nel quotidiano romano Paese Sera per poi diventare, a soli 22 anni, caporedattore della redazione romana del settimanale Grazia.

Le qualità di Costanzo non tardano a farsi vedere e il grande successo arriva come ideatore e conduttore di “Bontà loro” e poi, una volta passato alla Fininvest oggi Mediaset, con il suo celebre salotto, il “Maurizio Costanzo Show“, uno dei programmi più longevi di sempre e, di fatto, il primo e più importante talk show della televisione italiana.