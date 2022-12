Il presidente Mattarella positivo al Coronavirus Covid 19

1 minuto per la lettura

ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al coronavirus Covid 19. Il presidente sta comunque bene.

Nel rispetto delle precauzioni necessarie per combattere la diffusione del Covid 19 è stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni del capo dello Stato. Lo rende noto con una breve nota il Quirinale.

Sulle condizioni di salute di Mattarella, la stessa nota precisa che «il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale»

MATTARELLA POSITIVO AL COVID, GLI AUGURI DI GUARIGIONE DEL PRESIDENTE MELONI

Appresa la positività al coronavirus Covid 19 del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha subito voluto far sentire la propria vicinanza. «Desidero formulare – si legge in una nota diffusa da palazzo Chigi – a nome mio personale e del governo i migliori auguri per una pronta guarigione al presidente della Repubblica Sergio Mattarella».