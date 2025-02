Trump insiste, Gaza agli Usa

5 minuti per la lettura

Ma il piano di Trump potrebbe essere una tattica per un accordo tra Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele

L’estrema destra israeliana è entusiasta degli appelli del presidente Donald Trump allo sfollamento della popolazione dalla Striscia e a loro reinsediamento nei vicini stati arabi, nella speranza che ciò metta da parte ogni possibilità di creazione di uno stato palestinese.

Il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich ha detto che “il piano presentato dal presidente Trump è la vera risposta al 7 ottobre. Coloro che hanno perpetrato il peggior massacro sulla nostra terra, si ritroveranno a perdere la loro terra, per sempre”. Intervistato dall’emittente pubblica israeliana Kan, Smotrich ha aggiunto: “Ora lavoreremo per eliminare completamente la pericolosa idea di uno stato palestinese”.

ESTREMA DESTRA ISRAELIANA ENTUSIASTA DEL PIANO DI TRUMP



Itamar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Jewish Power, che ha lasciato il governo e la sua posizione di ministro della sicurezza nazionale dopo che il mese scorso ha approvato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, ha detto mercoledì che sta ora valutando di tornare al governo. «Se metterà in atto il piano [Trump], mi unirò a lui a pieno titolo. Infatti, nel momento in cui il governo deciderà di metterlo in atto, tornerò».



I commenti sono arrivati ​​dopo che il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in una conferenza stampa insieme al primo ministro Benjamin Netanyahu martedì: “Vedo una posizione di proprietà [degli Stati Uniti] a lungo termine e vedo che porterà grande stabilità a quella parte del Medio Oriente”. Da nessuna parte nella sua conferenza stampa Trump ha detto di essersi consultato con i leader palestinesi in Cisgiordania o con i residenti della Striscia di Gaza.

Trump non ha delineato come i residenti di Gaza saranno trasferiti in altri paesi o se il trasferimento sarà volontario o forzato. Tuttavia, il presidente americano ha affermato che “l’unica ragione per cui i palestinesi vogliono tornare a Gaza è che non hanno alternative. Al momento è un sito di demolizione”.

L’IDEA DI TRUMP: EMIGRAZIONE DI MASSA DEI PALESTINESI



L’idea di Trump di un’emigrazione di massa dei palestinesi è stata in realtà suggerita dai leader dell’estrema destra israeliana in diverse occasioni negli ultimi 16 mesi.

Il 26 novembre, Smotrich affermò che Gaza poteva essere svuotata di metà della sua popolazione entro due anni, aggiungendo che la “migrazione volontaria” dei palestinesi da Gaza potrebbe anche servire da “modello” per la Cisgiordania.

Il 27 gennaio scorso, Ben-Gvir affermò che “l’emigrazione volontaria” dalla Striscia di Gaza è l’unico modo per garantire pace e sicurezza per entrambe le parti. “Incoraggiare l’emigrazione è l’unica cosa che porterà una soluzione di riposo e tranquillità allo Stato di Israele e ai residenti di Gaza. Chiedo al mondo arabo di tendere la mano ai residenti di Gaza, lasciateli emigrare nei vostri paesi”, ha aggiunto.

IDEA DI EMIGRAZIONE DI MASSA



Trump al momento non ha chiarito se i palestinesi saranno incoraggiati ad andare via e se potranno fare ritorno nella Striscia di Gaza dopo la ricostruzione dell’enclave. Alla domanda se i palestinesi vivranno lì, ha detto, «I palestinesi vivranno lì; molte persone vivranno lì. Ma ci hanno provato per decenni e decenni e decenni. Ma non ha mai funzionato e non funzionerà».

IL REINSEDIAMENTO DI GAZA



Molti nel campo di estrema destra di Israele hanno probabilmente visto in questa affermazione una luce verde per il loro reinsediamento di Gaza, una speranza di lunga data da quando Israele si ritirò unilateralmente dagli insediamenti ebraici nel 2005. Circa 8.600 ebrei vivevano nella Striscia di Gaza prima del disimpegno e il movimento degli insediamenti chiede da tempo la ricostruzione e il reinsediamento di questi siti, in particolare dopo l’attacco brutale di Hamas al sud di Israele nell’ottobre 2023.

Alla domanda se il suo piano contraddica la visione della soluzione a due stati, Trump non ha dato una risposta diretta. «Non significa nulla riguardo a due stati o uno stato o qualsiasi altro stato. Significa che vogliamo avere – vogliamo dare alle persone una possibilità di vita», ha detto.

Inoltre, Trump non ha menzionato l’Autorità Nazionale Palestinese sostenuta a livello internazionale, vista da molti stati occidentali e regionali come l’amministratore postbellico più accreditato al controllo dell’enclave.



L’estrema destra israeliana era rimasta delusa da Trump, dalla sua determinazione a imporre un accordo di cessate il fuoco e sul completo ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia. Ora Trump con questa proposta ha riacquistato il suo status di eroe agli occhi dell’estrema destra e del movimento degli insediamenti.



il primo ministro Benjamin Netanyahu non immaginava certo che il presidente Donald Trump avrebbe proposto di far assumere agli Usa la responsabilità della gestione e della ricostruzione della Striscia di Gaza.

Ma il piano di Trump per Gaza potrebbe essere una tattica negoziale per un accordo tripartito tra Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele.

IL MESSAGGIO DIRETTO AD HAMAS E MEDIO ORIENTE



Quello di Trump sembra un forte messaggio diretto ad Hamas, all’Iran e al Medio Oriente in generale. Tutto fa pensare che il presidente Usa voglia far capire ad Hamas che non tornerà mai più al potere a Gaza, all’Iran che dovrà rinunciare alle sue ramificazioni ormai distrutte in Siria, Gaza e Libano ideate per colpire Israele, a rinunciare al suo programma nucleare per evitare di subire l’attacco finale dello Stato ebraico e a spingere il Medio Oriente ad accettare i “Patti di Abramo”.



Non è un caso che, per la prima volta nella storia della Repubblica islamica, il capo supremo dell’Iran in persona si è mostrato ufficialmente disponibile a un negoziato con Washington. Khamenei ha detto: “Se per Trump il problema è il nostro programma nucleare, noi siamo disponibile al dialogo”.