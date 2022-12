Pensioni e contante, non si cambia. In arrivo maxi-emendamento del governo

4 minuti per la lettura

Su pensioni e contante non si fanno passi indietro, in arrivo in parlamento il maxi-emendamento del governo alla manovra finanziaria 2023

“L’Unione Europea dice che abbiamo fatto una manovra molto seria, siamo fra quelli che hanno avuto il giudizio migliore e questo richiede al Parlamento di muoversi con rapidità, pur nelle rispetto delle sue prerogative che io ho sempre difeso”. Arrivando ieri mattina a Bruxelles, prima di partecipare al Consiglio Europeo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato il proprio compiacimento per il via libera dell’Ue alla manovra finanziaria del governo. Soddisfatto anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti che un sassolino dalle scarpe se l’è voluto togliere con i detrattori e le opposizioni, che cercano “il pelo nell’uovo” a proposito dei rilievi su fisco, pensioni e Pos mossi dalla Commissione Ue alla manovra italiana.

PENSIONI E CONTANTE, IL GOVERNO NON CAMBIA E PREPARA IL MAXI-EMENDAMENTO

Sul percorso intrapreso su pensioni e contanti, tuttavia, il governo non cambia rotta e anzi, rivendica il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (Lega), “sulle pensioni abbiamo fatto una riforma equilibrata che è solo il primo passo perché l’obiettivo è Quota 41”. Sul tema pensioni sembra non passare l’emendamento che innalzerebbe a cinque volte la soglia di rivalutazione al 100% legata all’inflazione e su Quota 103 non dovrebbero esserci novità. C’è invece l’apertura del Tesoro all’innalzamento delle pensioni minime a 600 euro solo però per gli over 75 mentre Opzione Donna, cioè l’uscita anticipata per le lavoratrici, sarebbe confermata togliendo, però, la variabile dei figli.

REGOLE SU PENSIONI E CONTANTE NEL MAXI-EMENDAMENTO

Il tetto al contante resterebbe immutato, mentre per la soglia per i pagamenti con Pos, senza sanzioni per gli esercenti, circola l’ipotesi di un massimo di 30 euro (dai 60 inizialmente previsti nel ddl Bilancio). Questa è solo una delle novità del pacchetto di emendamenti del governo atteso per oggi in commissione Bilancio alla Camera. “Dovrà arrivare questo maxiemendamento del governo entro venerdì (oggi ndr) io penso non oltre le 18 – spiega Pella – sarà poi firmato da noi relatori, quindi diciamo che il maxiemendamento si trasformerà in un emendamento dei relatori, a quel punto apriremo alla possibilità dei subemendamenti dell’opposizione per dare modo di presentarli entro le 14 di sabato per poi iniziare quelle che saranno le votazioni vere e proprie. Questi sono più o meno i tempi. Dopodiché sicuramente domenica pomeriggio, domenica notte e lunedì mattina dovremmo ultimare il lavoro nella Commissione”.

SALA LA SOGLIA DELLA FLAT TAX FINO A 85MILA EURO MA L’OBIETTIVO È 100MILA

La manovra fa salire la soglia della flax tax da 65mila a 85mila euro. Ma l’intenzione del governo è di arrivare in futuro a 100mila euro. Per i lavoratori autonomi è introdotta inoltre una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e tetto massimo di 40mila euro.

Si valuta poi un’ulteriore stretta sul reddito di cittadinanza portando da 8 a 7 i mesi garantiti per gli occupabili nel 2023. Nel 2024 il Reddito verrà abolito e sostituito con un nuovo sussidio.

Tra gli interventi di modifica della legge di Bilancio anche la rimodulazione (o la cancellazione) del bonus 500 euro destinato finora ai consumi culturali dei diciottenni. Si ipotizza di legarlo all’Isee familiare per non immaginarlo per tutti a seconda del reddito e dell’estrazione sociale.

Resta immutato il taglio al costo del lavoro di tre punti, due per i lavoratori e uno per le aziende, fino a 20mila euro. Che si riduce a due punti percentuali fino a 35mila euro. Un pacchetto da un miliardo invece per gli incentivi al Sud, tra cui i fondi per le Zone economiche speciali.

POSSIBILE UN ULTERIORE PROROGA DEL SUPERBONUS 110%

La proroga al 31 dicembre del Superbonus al 110%, data per esclusa, torna di nuovo tra le ipotesi plausibili. A cambiare rispetto alle aspettative sarà lo strumento legislativo: non più il dl Aiuti Quater ma la legge di Bilancio. Sulla proroga del Superbonus al 31 dicembre “è emersa nelle ultime ore una problematica tecnica che può essere aggirata” inserendola in manovra, ha spiegato il relatore del decreto Guido Quintino Liris (FdI), che ha avanzato la proposta: “è una grossa apertura in questa direzione” da parte del governo, afferma.

Dopo le manifestazioni iniziate in Calabria il 12 dicembre oggi si terrà lo sciopero generale di 24 ore dei settori privati e pubblici indetto da Cgil e Uil contro la legge di Bilancio del governo. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione che si terrà a Roma, in piazza Madonna di Loreto, a partire dalle 10. L’obiettivo delle manifestazioni promosse da Cgil e Uil è “cambiare una manovra contro il lavoro” e per rivendicarne una “più giusta per le persone, più utile per il Paese”.

Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra definisce “sbagliato” lo sciopero “in questa fase perché, in una condizione di grande difficoltà delle famiglie, scarica costi economici sulle spalle dei lavoratori, e trasferisce tensioni e conflitti nei luoghi di lavoro e nelle aziende. Ecco perché stiamo articolando la nostra mobilitazione con assemblee nei luoghi di lavoro, iniziative nei territori e oggi (ieri ndr) con una grande assemblea di delegati e pensionati”, ha aggiunto Sbarra.