1 minuto per la lettura

Bravo Renato Schifani e bravo Rosario Fiorello che su VivaRai2 rilancia: è mai possibile che volare in Sicilia costi più di andare a New York, ben 600 euro? Il presidente della Regione siciliana attacca duramente le compagnie aeree che – in vista delle vacanze di Natale – salassano i paesani che cercano di tornare a casa. E Fiorello, giustamente, chiama in causa l’antitrust e si chiede: “Durante la traversata, quando le hostess offrono ai passeggeri lo snack – dolce o salato – cosa mai daranno, caviale?” C’è da chiederselo anche in ragione delle tasse che i siciliani, in attesa del Ponte, pagano per tenere in vita Ita. E comunque lo snack offerto non può essere che la solita leccornia: la famosa Gran Coppola.